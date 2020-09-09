«У меня завершается контракт, РПЛ мне интересна». Шомко высказался об уходе из «Астаны»

«У меня были предложения из России, но насчет конкретных клубов лучше этот вопрос адресовать моему агенту Дмитрию Агееву. Если он посчитает нужным, он скажет названия команд. У меня в конце года завершается контракт с “Астаной”. Ближе к этому сроку мы с агентом примем решение о моем будущем, останусь ли я в столичном клубе или продолжу выступление в России. Конечно, мне интересно поехать в РПЛ попробовать свои силы», — сказал 30-летний футболист.