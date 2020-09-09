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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня завершается контракт, РПЛ мне интересна». Шомко высказался об уходе из «Астаны»

Один из лидеров «Астаны» Дмитрий Шомко после завершения нынешнего сезона может покинуть казахстанскую команду и перейти в российский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. Защитник уже не первый год находится в шорт-листах различных клубов РПЛ.

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«У меня были предложения из России, но насчет конкретных клубов лучше этот вопрос адресовать моему агенту Дмитрию Агееву. Если он посчитает нужным, он скажет названия команд. У меня в конце года завершается контракт с “Астаной”. Ближе к этому сроку мы с агентом примем решение о моем будущем, останусь ли я в столичном клубе или продолжу выступление в России. Конечно, мне интересно поехать в РПЛ попробовать свои силы», — сказал 30-летний футболист.

Астана (Нур-Султан)

В ближайшее время будет опубликовано развернутое интервью Vesti.kz с Шомко, в котором он расскажет, почему «Астана» неудачно проводит сезон, как он отреагировал на решение Михала Билека не вызывать его в сборную и что думает об ошибке Гафуржана Суюмбаева в матче с Беларусью.

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