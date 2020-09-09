Клуб КПЛ подписал футболиста с опытом игры в РПЛ и Лиге Европы
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о подписании контракта с российским полузащитником Никитой Безлихотновым.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о подписании контракта с российским полузащитником Никитой Безлихотновым.
В составе «Торпедо» дебютировал в 17-летнем возрасте в матче против молодежного состава московского «Спартака». В сезоне-2012/13 провел 28 матчей в первенстве ФНЛ и забил семь мячей.
В 2013 году ФК «Кубань» приобрел полузащитника. За клуб дебютировал в матче квалификации Лиги Европы против «Мотеруэлла». Осенью 2013 года перешел в донецкий «Металлург» на правах аренды, в январе 2014 года вернулся в «Кубань».
Летом 2014 года подписал соглашение с «Уфой». В феврале 2015-го на правах аренды перешел в калининградскую «Балтику» до конца сезона. Последним клубом полузащитника был ФК «Армавир». За клуб Безлихотнов сыграл 57 матчей и забил девять голов.