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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал футболиста с опытом игры в РПЛ и Лиге Европы

Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил о подписании контракта с российским полузащитником Никитой Безлихотновым.

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В составе «Торпедо» дебютировал в 17-летнем возрасте в матче против молодежного состава московского «Спартака». В сезоне-2012/13 провел 28 матчей в первенстве ФНЛ и забил семь мячей.

Казахстанская Премьер-Лига

В 2013 году ФК «Кубань» приобрел полузащитника. За клуб дебютировал в матче квалификации Лиги Европы против «Мотеруэлла». Осенью 2013 года перешел в донецкий «Металлург» на правах аренды, в январе 2014 года вернулся в «Кубань».

Летом 2014 года подписал соглашение с «Уфой». В феврале 2015-го на правах аренды перешел в калининградскую «Балтику» до конца сезона. Последним клубом полузащитника был ФК «Армавир». За клуб Безлихотнов сыграл 57 матчей и забил девять голов.

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