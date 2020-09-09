Клуб КПЛ подписал футболиста с опытом игры в РПЛ и Лиге Европы

В составе «Торпедо» дебютировал в 17-летнем возрасте в матче против молодежного состава московского «Спартака». В сезоне-2012/13 провел 28 матчей в первенстве ФНЛ и забил семь мячей.

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В 2013 году ФК «Кубань» приобрел полузащитника. За клуб дебютировал в матче квалификации Лиги Европы против «Мотеруэлла». Осенью 2013 года перешел в донецкий «Металлург» на правах аренды, в январе 2014 года вернулся в «Кубань».