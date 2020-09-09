Лава признали лучшим игроком КПЛ в августе, а Шпилевского — лучшим тренером
Профессиональная футбольная лига Казахстана по традиции опросила наставников клубов — участников национального чемпионата и узнала имена лучших игрока и тренера
Профессиональная футбольная лига Казахстана по традиции опросила наставников клубов — участников национального чемпионата и узнала имена лучших игрока и тренера
В номинации «Лучший игрок августа» с небольшим отрывом победу одержал нападающий «Кайрата» Вагнер Лав. В сумме он набрал 14 очков.
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Лучшим тренером
«Кайрат» официально объявил о трансфере 36-летнего Лава 8 июля. С момента перехода бразилец провел три матча в казахстанском чемпионате, забив два гола и отдав два ассиста.
32-летний Шпилевский у руля команды находится с ноября 2018 года.
Алматинский клуб лидирует в