Лава признали лучшим игроком КПЛ в августе, а Шпилевского — лучшим тренером

Источник: РИА "Новости"

В номинации «Лучший игрок августа» с небольшим отрывом победу одержал нападающий «Кайрата» Вагнер Лав. В сумме он набрал 14 очков.

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Лучшим тренером премьер-лиги в августе признан наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский. Выбор в его пользу сделали десять коллег по цеху.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

«Кайрат» официально объявил о трансфере 36-летнего Лава 8 июля. С момента перехода бразилец провел три матча в казахстанском чемпионате, забив два гола и отдав два ассиста.

32-летний Шпилевский у руля команды находится с ноября 2018 года.