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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Лава признали лучшим игроком КПЛ в августе, а Шпилевского — лучшим тренером

Профессиональная футбольная лига Казахстана по традиции опросила наставников клубов — участников национального чемпионата и узнала имена лучших игрока и тренера премьер-лиги в августе, сообщает пресс-служба «Кайрата».

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Источник: РИА "Новости"

В номинации «Лучший игрок августа» с небольшим отрывом победу одержал нападающий «Кайрата» Вагнер Лав. В сумме он набрал 14 очков.
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Лучшим тренером премьер-лиги в августе признан наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский. Выбор в его пользу сделали десять коллег по цеху.

Кайрат (Алма-Ата)

«Кайрат» официально объявил о трансфере 36-летнего Лава 8 июля. С момента перехода бразилец провел три матча в казахстанском чемпионате, забив два гола и отдав два ассиста.

32-летний Шпилевский у руля команды находится с ноября 2018 года.

Алматинский клуб лидирует в премьер-лиге, набрав 18 очков в семи матчах.

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