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15:31 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ примет брестское «Динамо» в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня прошла жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Действующий обладатель трофея борисовский БАТЭ в поединке за путевку в четвертьфинал примет чемпионов страны футболистов брестского «Динамо». Эта встреча станет повторением финала прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одолели брестчан в дополнительное время со счетом 1:0.

БАТЭ (Борисов)

Остальные пары: «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск), «Крумкачы» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Минск», «Городея» — «Арсенал» (Дзержинск), «Спутник» (Речица) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск».

Соперник мозырской «Славии» определится после заключительного матча 1/16 финала, в котором «Слоним» 30 сентября примет на своем поле гродненский «Неман».

Матчи 1/8 финала Кубка Беларуси сезона 2020/2021 состоятся со 2-го по 4-е октября 2020 года. Точные даты и время поединков определятся позднее.

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