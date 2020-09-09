БАТЭ примет брестское «Динамо» в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси

Действующий обладатель трофея борисовский БАТЭ в поединке за путевку в четвертьфинал примет чемпионов страны футболистов брестского «Динамо». Эта встреча станет повторением финала прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одолели брестчан в дополнительное время со счетом 1:0.