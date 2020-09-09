Не договорился с «Астаной»? Карпович вернулся в «Окжетпес»

«По всей видимости, “Астана” определилась с главным тренером. Ну или так и не определилась — кому как нравится. Карпович сразу после нескольких выходных дней вернулся в “Окжетпес” и продолжает работу. Видимо, не договорились. В кулуарах всплывают другие фамилии, преимущественно тренеров из России и Украины. Называют даже Юрия Семина. Но пока это лишь разговоры. А команду продолжит тренировать Пол Эшуорт. Как умеет — так и будет. Во всяком случае до матча Лиги Европы с “Будучностью”. А там посмотрят…» — пишет Кожахмет.