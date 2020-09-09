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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Не договорился с «Астаной»? Карпович вернулся в «Окжетпес»

Казахстанец Андрей Карпович не будет новым тренером «Астаны». Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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«По всей видимости, “Астана” определилась с главным тренером. Ну или так и не определилась — кому как нравится. Карпович сразу после нескольких выходных дней вернулся в “Окжетпес” и продолжает работу. Видимо, не договорились. В кулуарах всплывают другие фамилии, преимущественно тренеров из России и Украины. Называют даже Юрия Семина. Но пока это лишь разговоры. А команду продолжит тренировать Пол Эшуорт. Как умеет — так и будет. Во всяком случае до матча Лиги Европы с “Будучностью”. А там посмотрят…» — пишет Кожахмет.

Астана (Нур-Султан)

Напомним, что 26 августа «Астана» объявила об уходе чешского специалиста Михала Билека, который возглавлял команду с января. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С того момента обязанности главного тренера исполняет Пол Эшуорт, который имеет тренерскую лицензию категории «PRO».

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