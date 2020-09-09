Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Оренбург
Шинник
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Волгарь
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Железничар
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Текстильщик
02
Футбол. Первый дивизион
12:30
Иртыш
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Акрон
20
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе заразился коронавирусом

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболист испанского клуба «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:28 MSK, 09.09
Инфицировано1 041 007+5 218
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
27.089.09
Скончалось18 135+142
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
27.089.09
Выздоровело856 458+6 409
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
27.089.09
Инфицировано27 617 194+279 434
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
27.089.09
Скончалось898 456+5 810
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
27.089.09
Выздоровело18 586 672+250 560
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
27.089.09

«Реал Сосьедад» в среду объявил, что один из представителей команды заразился COVID-19 и сейчас находятся на самоизоляции дома.

Испанская Ла Лига

«Хочу сообщить, что мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Грустно, что я не смогу помочь товарищам по команде на старте Ла Лиги, но я буду продолжать работать и заботиться о себе, чтобы вернуться как можно скорее», — написал Виллиан Жозе на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Реал Сосьедад» сообщил, что полузащитник Микель Оярсабаль, ранее заразившийся коронавирусом, вернулся в строй.

Чемпионат Испании сезона-2020/21 стартует 11 сентября.

Читайте также
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе Кокорина в «Рому»
Стала известна одна из пар полуфиналистов US Open среди мужчин
СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по уругвайцу
Призер ОИ порассуждал о конфликте Медведевой и Загитовой
У чемпионки ОИ отняли право на повышенный тестостерон
Медведев против Рублева: на что поставить в российском дерби
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к хавбеку ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь