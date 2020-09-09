Форвард «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе заразился коронавирусом

«Реал Сосьедад» в среду объявил, что один из представителей команды заразился COVID-19 и сейчас находятся на самоизоляции дома.

«Хочу сообщить, что мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Грустно, что я не смогу помочь товарищам по команде на старте Ла Лиги, но я буду продолжать работать и заботиться о себе, чтобы вернуться как можно скорее», — написал Виллиан Жозе на своей странице в Instagram.