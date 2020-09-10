«Точно буду таким же, как в ЦСКА». Вагнер Лав сделал заявление о будущем в «Кайрате»

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Бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав пообещал казахстанским болельщикам, что будет стремиться к такой игре, которую показывал в свое время в московском ЦСКА.

«Болельщикам из Казахстана, которые меня пока не знают, которых, наверное, еще терзают сомнения, я могу пообещать: Вагнер точно будет таким же, как в ЦСКА. Я постараюсь завоевать любовь болельщиков из Казахстана: своей работой на поле, стараясь забивать голы. Всегда буду помогать команде, чтобы побеждать. Таким образом, хочу постараться завоевать любовь», — приводит слова бразильца пресс-служба клуба.

Отметим, что алматинский клуб официально объявил о переходе Вагнера Лава 8 июля. С тех пор бразилец провел три матча в чемпионате, забил два гола и отдал два ассиста, а также был признан лучшим игроком КПЛ в августе.