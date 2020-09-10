Старт чемпионата Испании по футболу перенесен с пятницы на субботу

Такое решение принято на фоне спора между Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) и лигой относительно правомерности проведения матчей по пятницам и понедельникам. RFEF выступает против того, чтобы матчи игрались в указанные дни, поэтому, согласно вердикту судьи комитета по проведению соревнований федерации, игра «Гранады» и «Атлетико» состоится в субботу, а запланированный на понедельник матч «Алавеса» и «Бетиса» — в воскресенье.