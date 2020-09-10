Старт чемпионата Испании по футболу перенесен с пятницы на субботу
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Стартовый матч чемпионата Испании по футболу между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао перенесен с пятницы на субботу, сообщается на сайте Ла Лиги.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Стартовый матч чемпионата Испании по футболу между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао перенесен с пятницы на субботу, сообщается на сайте Ла Лиги.
Такое решение принято на фоне спора между Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) и лигой относительно правомерности проведения матчей по пятницам и понедельникам. RFEF выступает против того, чтобы матчи игрались в указанные дни, поэтому, согласно вердикту судьи комитета по проведению соревнований федерации, игра «Гранады» и «Атлетико» состоится в субботу, а запланированный на понедельник матч «Алавеса» и «Бетиса» — в воскресенье.
«Ла Лига назначила следующие даты во избежание нанесения непоправимого ущерба клубам», — говорится в сообщении.
При этом лига планирует обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD), чтобы отстаивать свою позицию.