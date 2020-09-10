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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Старт чемпионата Испании по футболу перенесен с пятницы на субботу

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Стартовый матч чемпионата Испании по футболу между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао перенесен с пятницы на субботу, сообщается на сайте Ла Лиги.

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Источник: Reuters

Такое решение принято на фоне спора между Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) и лигой относительно правомерности проведения матчей по пятницам и понедельникам. RFEF выступает против того, чтобы матчи игрались в указанные дни, поэтому, согласно вердикту судьи комитета по проведению соревнований федерации, игра «Гранады» и «Атлетико» состоится в субботу, а запланированный на понедельник матч «Алавеса» и «Бетиса» — в воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ла Лига назначила следующие даты во избежание нанесения непоправимого ущерба клубам», — говорится в сообщении.

При этом лига планирует обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD), чтобы отстаивать свою позицию.

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