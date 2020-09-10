Новый тренер «Шахтера» суров: ненавидит пьющих, дважды выносил БАТЭ, отказывается работать в России

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Воспитаннику «Шахтера» Станиславу Суворову пока так и не дали полноценно порулить родной командой. 3 сентября 27-летний специалист возглавил «горняков» с приставкой «и.о.», а уже через два дня уступил место украинцу Роману Григорчуку.

По словам 55-летнего тренера, при переговорах, продлившихся полтора дня, его подкупила амбициозность «Шахтера». После назначения Григорчук обозначил главную цель — победа в чемпионате.

Пока тренер знакомится с новыми подопечными, давайте познакомимся с ним.

Играл и тренировал вместе с Вернидубом

Теперь не удивительно, почему Юрий Вернидуб после своего ухода из Солигорска называл возможное назначение Григорчука плюсом для «Шахтера». В конце 80-х оба играли за «Прикарпатье» во второй лиге СССР. Дальше пути футболистов разошлись. Григорчук из родного Ивано-Франковска уехал после развала Союза в австрийский «Санкт-Пельтен». Далее в карьере нападающего были польская «Петрохимия», украинский «Кривбасс», российский «Сатурн» и латвийский «Динабург».

Как тренеры пересечение произошло в сезоне-2009/10. Тогда Григорчук возглавлял запорожский «Металлург», а Вернидуб остался в команде от прежнего тренерского штаба. Правда, посотрудничать получилось всего лишь год.

Вообще тренерская карьера Григорчука началась в «Динабурге», где он заканчивал как футболист. При украинце команда из года в года занимала четвертое место в чемпионате и в 2001-м дошла до финала Кубка Латвии, в котором проиграла «Сконто» 0:2.

В 2005-м Григорчук возглавил «Вентспилс», с которым начал добыл первые тренерские трофеи. За четыре года работы коуч трижды выиграл чемпионат и дважды победил в Кубке Латвии.

Дважды проходил БАТЭ

Летом 2009-го «Вентспилс» Григорчука в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов попал на БАТЭ. Первый матч, состоявшийся в Латвии, завершился в пользу хозяев 1:0. В борисовском поединке латыши поймали свой шанс 15-й минуте. БАТЭ было необходимо забивать уже три мяча, но команду Виктора Гончаренко хватило лишь на два — дубль оформил Сергей Кривец.

Интересно, что после этого матча, гарантировавшего команде минимум группу Лиги Европы, Григорчук покинул Латвию. О причинах расставания по сей день ничего не известно.

«Для меня произошедшее неожиданностью не стало, мы с руководством клуба достаточно давно пришли к этому обоюдному решению», — сказал тогда Григорчук.

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Следующая встреча украинца с БАТЭ состоялась ровно через десять лет. Летом 2019-го в плей-офф ЛЕ против Борисова играла его «Астана». В первом поединке команда Григорчука размазала белорусов 3:0.

Чтобы перевернуть ход противостояния, БАТЭ не хватило 90 минут домашнего матча. «Желто-синие» забили «Астане» только дважды и закончили еврокубковую кампанию.

А Григорчук и его команда во второй раз подряд вышли в группу ЛЕ. В первый раз, в 2018-м, «Астана» стала третьей в квартете с киевским «Динамо» (0:1, 2:2), «Ренном» (2:0, 0:2) и «Яблонецем» (2:1, 1:1). До выхода в плей-офф казахстанцам не хватило одного очка.

После БАТЭ чемпион Казахстана попал в более сложную группу: пришлось играть с «МЮ» (2:1, 0:1), «Партизаном» (1:2, 1:4) и «АЗ» (0:5, 0:6). По результатам не тяжело догадаться, что команда Григорчука заняла последнее место. Не спасли тренера ни победа над английским грандом, ни очередной чемпионский титул. В конце 2019-го украинец покинул столицу Казахстана.

Но все-таки играл в плей-офф еврокубков

Случилось это еще до «Астаны». Самым успешным периодом тренерской карьеры Григорчука считается «Черноморец», который тот возглавил через несколько месяцев после «Вентспилса». Коуч вернул одесситов в Д1, а через два года занял в элите шестое место и вышел в финал Кубка Украины, что принесло путевку в ЛЕ. Там украинцы успешно преодолели квалификацию, пройдя «Дачию» (2:0, 1:2), «Црвену Звезду» (3:1, 0:0) и «Скендербеу» (1:0, 0:1, по пен. — 7:6). «Черноморец» не смутил солидный подбор соперников в группе — «ПСВ», «Лудогорец» и загребское «Динамо». В шести матчах команда из Одессы набрала 10 баллов и вышла в плей-офф.

В 1/16 финала украинцев ждал «Лион». Исход противостояния решил один-единственный мяч, забитый французами за десять минут до финального свистка во второй встрече. Гол на свой счет записал Александр Ляказетт, когда одесситы уже находились в меньшинстве (отметка 0:48).

Интересно, что в составе «Черноморца» играл ивуариец Франк Джа-Джедже, который через год окажется в минском «Динамо». В той еврокубковой кампании африканский форвард поучаствовал во всех 14 матчах своего клуба, забив три мяча. Один из них помог минимально обыграть ПСВ и получить путевку в плей-офф.

В Одессе специалист проработал до конца 2014-го.

Звал за собой белоруса, который потом ушел

В первый день 2015 года Григорчук официально возглавил азербайджанскую «Габалу». Вместе с собой на Кавказ из Одессы специалист забрал несколько украинцев и белоруса Михаила Сивакова. Но надолго центрбэка в Азербайджане не хватило. Через полгода Сиваков попросил разорвать контракт по соглашению сторон — при всем нежелании ни клуб, ни тренер остановить футболиста не сумели. Вскоре Михаил объявился в луганской «Заре».

За три с половиной года под руководством Григорчука «Габала» по два раза брала серебро и бронзу, а также дважды доходила до финала Кубка Азербайджана. По окончании сезона-2017/18 специалист перебрался в «Астану».

Ненавидит людей, употребляющих алкоголь

Если кто-то в Солигорске любит «поцеловать рюмку», то пора завязывать. Ведь Григорчуку впору возглавлять общество борьбы за трезвость в «Шахтере».

«Григорчук очень и очень не любит людей, которые принимают алкоголь. Просто ненавидит», — рассказывал защитник «Черноморца» Павел Кутас.

Особенно комфортно специалисту работалось в Азербайджане, где пить особо и не принято. Там Григорчук хвалил местную молодежь, придерживающуюся исламских ценностей, и был убежден, что у нее больше шансов проявить себя в футболе.

«Отношение этих ребят к жизни другое. Это люди вообще верующие, которые молятся, не нарушают свои религиозные правила, не позволяют себе выпить или что-то еще в этом духе. Поэтому их шансы повыше, если сравнивать с теми, кто просто гуляет и живет вне режима», — делился мыслями тренер.

Однако порой Григорчук дает подопечным поблажку. К примеру, подобное случилось в декабре 2013-го, когда «Черноморец» на выезде обыграл ПСВ (1:0) и вышел из группы в плей-офф ЛЕ.

«Первый раз в жизни, когда мы сели в автобус, он сказал: “Всем шампанского”. Все просто попадали, мол, да ладно. Он был уже настолько счастлив, что закрыл на это глаза, это было неожиданно для всех. Нас тогда в Одессе встретила где-то тысяча человек, шампанским обливали», — вспоминал Кутас.

Годом ранее Григорчук закрывал глаза на алкогольные проступки полузащитника «Черноморца» Игоря Силантьева. Коуч спокойно мог узнать, в каком баре или караоке отдыхает футболист, но не пытался пресечь кутеж. Из-за большого таланта Силантьеву все прощалось. Правда, с уходом из Одессы Григорчука карьера хавбека пошла вниз: уже в 23 года Игорь перешел на любительский уровень.

А вообще у Григорчука, который практически не хвалит футболистов, не забалуешь. Подопечные говорят о жестком характере специалиста. Наглядным примером здесь будет история Бориса Тащи. Воспитательные меры Григорчука доходили до того, что он не пускал молодого полузащитника на базу, ссылал в дубль или просто заставлял тренироваться в одиночестве. Коучу удалось обуздать характер зазвездившегося таланта, которым тогда интересовался «МЮ». Однако в Англию переехать не удалось — Тащи перешел в московское «Динамо», откуда отправился в «Штутграт».

Научил блогера крутым ударам

До переезда в Солигорск Григорчук отдыхал в Одессе. Там же коуч решил дать мастер-класс блогеру Дмитрию Поворознюку. Если чувствуете, что вам нужно улучшать свою футбольную технику и понимание игры, то это видео канала «ТРЕНДЕЦ» для вас.

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Хочет поиграть в группе ЛЧ, но не с клубом из России

После «Астаны» Григорчук не спешил хвататься за первую попавшуюся работу. В свои 55 специалист перебирает предложения. Приоритетом для него является возможность попадания в группу ЛЧ, что является мечтой тренера.

«Хочется работать в команде, которая поставила серьезные задачи, чтобы она играла в еврокубках обязательно. Этого бы хотелось», — делился летом Григорчук.

Были у коуча предложения из России. Однако туда Григорчук закрыл для себя путь сам. Нетрудно догадаться, что причиной стал политический кризис между странами. Хотя, когда тренер работал в Латвии, он был только за, чтобы переехать в более сильный восточный чемпионат. Но только не сейчас.