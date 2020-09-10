«Интеру» Бекхэма сложно: доходов нет, последнее место и проблемы с городом по стадиону. Зато приедет Игуаин
Переносимся в Майами.
Переносимся в Майами.
По оценкам Уолтера Франко из консалтингового агентства Victus Advisors LLC, «Интер Майами» потеряет около 20 млн долларов только на матчах без зрителей. Кроме того, были приостановлены переговоры по гигантскому спонсорскому контракту с Qatar Airways на 234 млн долларов. Он должен был дать проекту кэш для развития на годы вперед. Взяли паузу и другие спонсоры поскромнее.
А еще спад
После таких длительных инвестиций и трудностей (Бэкс задумался о клубе еще в 2007-м) в первый сезон психологически важно получить хотя бы
Владельцы «Интер Майами»:
И хотя владелец Softbank Масаеси Сон, которого не так давно считали инвестиционным гением, несёт космические убытки
Марсело Клаур — партнер Сона, он не только владеет своей компанией, но и занимает пост гендиректора международного подразделения Softbank. Клаур и Сон вместе отвечают за всю
Братья Мас — тоже в деле, они как местные отвечают за оперативное управление и взаимодействие с органами власти. Дико важная роль для любой крупной инициативы в США. Бекхэм в этой управленческой конструкции ведет все вопросы по спортивной части. Все 5 совладельцев есть на сайте клуба и открыто говорят о желании сделать все качественно.
Пару месяцев назад Клаур купил дорогой особняк в Майами за 11 млн долларов и планирует там перестройку. И если я правильно понимаю, то мотивация всех инвесторов — проводить пенсию в районе пляжей Майами, а по вечерам ходить в ложу на матчи собственного элитного клуба. То есть футбольный клуб в МЛС — важный проект для них. Выходить из него сейчас никто не станет, несмотря на серьезные трудности и растущие убытки.
Планировалось, что арену построят к 2022 году. Но чиновники Майами все еще не одобрили проект.
Miami Freedom Park — стадион на 25 000 зрителей + торговый центр, офисный комплекс, парк с аттракционами и другими коммерчески важными историями, на которых планируют зарабатывать владельцы «Интера». В рамках строительства они проведут реновацию парка, сделают его более привлекательным местом для местных жителей.
Они, кстати, одобрили концепцию на голосовании еще в 2018-м, но только их мнения недостаточно. Идет активное противодействие со стороны городской комиссии, в частности, комиссара города. Власти пытаются выбить из инвесторов побольше для Майами. И это вызывает только восторг.
Владельцы клуба пытаются получить территорию всего парка в аренду на 99 лет за 3,5 млн долларов в год. Это невероятно дешево, учитывая прибыли, которые может давать кластер. Клуб настаивает, что
Чиновники отвечают, что это обычная практика — платить налоги с прибыли, поэтому настаивают на более тщательном облагораживании не только этого парка, но и других зеленых участков города, сопоставимых по общему размеру с теми, которые клуб застроит стадионом и своими
В лучшем случае он будет одобрен в этом году, хотя по планам уже должна была вовсю идти стройка. Сроки существенно сдвигаются, поэтому «Интер» продолжит играть на своем временном стадионе. Он неплох, но только для игры в футбол. Зарабатывать там не на чем, да и район значительно менее респектабелен, чем Freedom Park.
Параллельно приходится судиться с миланским «Интером» за право называться «Интером». Точнее, от лица клуба судится МЛС и пытается доказать, что в этом нет копирования бренда: так называются многие другие ФК по всему миру. При этом первый суд в феврале американцы проиграли, поэтому есть вероятность, что в будущем придется менять название и айдентику, что станет еще одним психологическим ударом по проекту.
Вряд ли можно было бы ожидать взлета нового клуба. Да и катастрофы в поражениях нет: вылет «Майами» не грозит, МЛС — закрытая лига. Но все равно неприятно стартовать с 5 поражений подряд.
Пока «Интер» совершил 4 больших трансфера. Самый дорогой — Родолфо Пиццаро из «Монтеррея» (10,9 млн евро). Атакующий полузащитник, звезда мексиканской лиги, игрок сборной Мексики.
Маттиас Пеллегрини — 20-летний вингер из аргентинского «Эстудиантес» (8,1 млн). Вызывался в юношеские сборные Аргентины.
Хулиан Карранса — еще один 20-летний аргентинец, но из «Банфилда» (5,4 млн). Нападающий, но пока не очень забивной. В каждом из этих трансферов много маркетинга: подписывают молодых мексиканцев и аргентинцев, чтобы завоевывать местную испаноговорящую публику. Кстати, тренер Диего Алонсо тоже подбирался под эту концепцию: уругваец, который до этого работал в Мексике.
Пока единственная звучная фамилия — Блез Матюиди (33 года) из «Ювентуса», но скоро к нему добавится Гонсало Игуаин (32 года). Это почти решенный вопрос, отец и агент нападающего подтвердил, что сын больше не сыграет в Серии А. Очень крутые подписания свободных агентов, но состав у «Интера Майами» все равно сырой.
Все остальные игроки — драфт, свободные агенты или трансферы меньше 100 тысяч евро. Такими темпами большую команду придется строить долго. Но Бэкс и не ждал, что будет легко:
— Иногда дорога длинная, важно вовремя остановиться, и выдохнуть. «Манчестер Юнайтед», «Реал», Ла Лига и АПЛ были созданы не за один день. Командам, игрокам и клубам нужно время, чтобы процветать. Когда это происходит, все тяжелые времена кажутся такими далекими… Важно находить время, чтобы подумать о том, чего мы достигли на данный момент. Я горжусь своей командой, нашим клубом и замечательными фанатами, которые у нас есть. Терпение — это сила, — выступление Бекхэма в инстаграме в стиле Романа Шаронова на фоне провального старта в МЛС.
Егор Кузнец