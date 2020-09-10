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11:43 (мск), источник: Матч ТВ

«Интеру» Бекхэма сложно: доходов нет, последнее место и проблемы с городом по стадиону. Зато приедет Игуаин

Переносимся в Майами.

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Источник: Instagram

Как и все, «Интер Майами» несет убытки, но для нового клуба — это особенно неприятно

По оценкам Уолтера Франко из консалтингового агентства Victus Advisors LLC, «Интер Майами» потеряет около 20 млн долларов только на матчах без зрителей. Кроме того, были приостановлены переговоры по гигантскому спонсорскому контракту с Qatar Airways на 234 млн долларов. Он должен был дать проекту кэш для развития на годы вперед. Взяли паузу и другие спонсоры поскромнее.

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А еще спад ТВ-доходов, падение продаж мерча и отсутствие матчдэя делают клуб тотально убыточным. На трансферах зарабатывать пока невозможно, потому что команду только собрали.

После таких длительных инвестиций и трудностей (Бэкс задумался о клубе еще в 2007-м) в первый сезон психологически важно получить хотя бы какую-то отдачу. Ее пока не планируется.

Впрочем, с деньгами проблем не будет. У проекта слишком мощный пул мотивированных совладельцев

Владельцы «Интер Майами»:

  • Дэвид Бекхэм
  • Масёси Сон — самый богатый человек Японии, банкир. Основатель и генеральный директор Softbank, а также представитель совета директоров сотового оператора Sprint (четвертого в США по числу абонентов)
  • Хосе Мас и Хорхе Мас — крупные бизнесмены во Флориде, владельцы Mastec — крупнейшей строительной и инжиниринговой компании
  • Марсело Клауре — боливийский миллиардер, IT-бизнесмен. Ежегодный доход его Brightstar Corp составляет примерно 10,5 млрд долларов

И хотя владелец Softbank Масаеси Сон, которого не так давно считали инвестиционным гением, несёт космические убытки из-за провальных вложений и пандемии (в частности, проблем крупнейшего проекта коворкнигов WeWork), на расходы «Интера Майами» это не повлияет никак. Такие суммы незаметны для него и партнеров.

Марсело Клаур — партнер Сона, он не только владеет своей компанией, но и занимает пост гендиректора международного подразделения Softbank. Клаур и Сон вместе отвечают за всю бизнес-стратегию инвестбанка. То есть они коллеги по работе и друзья. Скорее всего, как раз боливиец завлек японца в проект Бекхэма, поскольку у самого Клаура уже есть опыт владения самым популярным клубом Боливии, «Боливаром». Кстати, богатейший боливиец пытался построить клуб в «Майами» еще в 2009-м в сотрудничестве с «Барселоной», но получил отказ от местных властей.

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Братья Мас — тоже в деле, они как местные отвечают за оперативное управление и взаимодействие с органами власти. Дико важная роль для любой крупной инициативы в США. Бекхэм в этой управленческой конструкции ведет все вопросы по спортивной части. Все 5 совладельцев есть на сайте клуба и открыто говорят о желании сделать все качественно.

Пару месяцев назад Клаур купил дорогой особняк в Майами за 11 млн долларов и планирует там перестройку. И если я правильно понимаю, то мотивация всех инвесторов — проводить пенсию в районе пляжей Майами, а по вечерам ходить в ложу на матчи собственного элитного клуба. То есть футбольный клуб в МЛС — важный проект для них. Выходить из него сейчас никто не станет, несмотря на серьезные трудности и растущие убытки.

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Власти до сих пор не одобрили проект стадиона. Процесс затягивается

Планировалось, что арену построят к 2022 году. Но чиновники Майами все еще не одобрили проект.

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Miami Freedom Park — стадион на 25 000 зрителей + торговый центр, офисный комплекс, парк с аттракционами и другими коммерчески важными историями, на которых планируют зарабатывать владельцы «Интера». В рамках строительства они проведут реновацию парка, сделают его более привлекательным местом для местных жителей.

Они, кстати, одобрили концепцию на голосовании еще в 2018-м, но только их мнения недостаточно. Идет активное противодействие со стороны городской комиссии, в частности, комиссара города. Власти пытаются выбить из инвесторов побольше для Майами. И это вызывает только восторг.

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Владельцы клуба пытаются получить территорию всего парка в аренду на 99 лет за 3,5 млн долларов в год. Это невероятно дешево, учитывая прибыли, которые может давать кластер. Клуб настаивает, что вообще-то всем хорошо: создадут 15 тысяч рабочих мест и будут генерировать налоги на 42,7 млн долларов. А еще проведут экологическую реабилитацию территории: под полем для гольфа (где хотят строить стадион) есть захоронения мышьяка и свинца — наследие мусоросжигательного завода из 20-го века.

Чиновники отвечают, что это обычная практика — платить налоги с прибыли, поэтому настаивают на более тщательном облагораживании не только этого парка, но и других зеленых участков города, сопоставимых по общему размеру с теми, которые клуб застроит стадионом и своими бизнес-объектами. В общем, переговоры действительно непростые. В июне «Интер» отправил в городскую комиссию обновленный план, его будут обсуждать осенью.

В лучшем случае он будет одобрен в этом году, хотя по планам уже должна была вовсю идти стройка. Сроки существенно сдвигаются, поэтому «Интер» продолжит играть на своем временном стадионе. Он неплох, но только для игры в футбол. Зарабатывать там не на чем, да и район значительно менее респектабелен, чем Freedom Park.

Параллельно приходится судиться с миланским «Интером» за право называться «Интером». Точнее, от лица клуба судится МЛС и пытается доказать, что в этом нет копирования бренда: так называются многие другие ФК по всему миру. При этом первый суд в феврале американцы проиграли, поэтому есть вероятность, что в будущем придется менять название и айдентику, что станет еще одним психологическим ударом по проекту.

На поле пока тоже все тяжело: провальный старт и последнее место

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Вряд ли можно было бы ожидать взлета нового клуба. Да и катастрофы в поражениях нет: вылет «Майами» не грозит, МЛС — закрытая лига. Но все равно неприятно стартовать с 5 поражений подряд.

  • Позади 9 туров: 1 победа — 2 ничьих — 5 поражений.
  • Это уверенное последнее место в Восточной конференции.
  • Отставание от лидера — 18 очков, от зоны плей-офф — 8.

Пока «Интер» совершил 4 больших трансфера. Самый дорогой — Родолфо Пиццаро из «Монтеррея» (10,9 млн евро). Атакующий полузащитник, звезда мексиканской лиги, игрок сборной Мексики.

Маттиас Пеллегрини — 20-летний вингер из аргентинского «Эстудиантес» (8,1 млн). Вызывался в юношеские сборные Аргентины.

Хулиан Карранса — еще один 20-летний аргентинец, но из «Банфилда» (5,4 млн). Нападающий, но пока не очень забивной. В каждом из этих трансферов много маркетинга: подписывают молодых мексиканцев и аргентинцев, чтобы завоевывать местную испаноговорящую публику. Кстати, тренер Диего Алонсо тоже подбирался под эту концепцию: уругваец, который до этого работал в Мексике.

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Пока единственная звучная фамилия — Блез Матюиди (33 года) из «Ювентуса», но скоро к нему добавится Гонсало Игуаин (32 года). Это почти решенный вопрос, отец и агент нападающего подтвердил, что сын больше не сыграет в Серии А. Очень крутые подписания свободных агентов, но состав у «Интера Майами» все равно сырой.

Все остальные игроки — драфт, свободные агенты или трансферы меньше 100 тысяч евро. Такими темпами большую команду придется строить долго. Но Бэкс и не ждал, что будет легко:

 — Иногда дорога длинная, важно вовремя остановиться, и выдохнуть. «Манчестер Юнайтед», «Реал», Ла Лига и АПЛ были созданы не за один день. Командам, игрокам и клубам нужно время, чтобы процветать. Когда это происходит, все тяжелые времена кажутся такими далекими… Важно находить время, чтобы подумать о том, чего мы достигли на данный момент. Я горжусь своей командой, нашим клубом и замечательными фанатами, которые у нас есть. Терпение — это сила, — выступление Бекхэма в инстаграме в стиле Романа Шаронова на фоне провального старта в МЛС.

Егор Кузнец

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