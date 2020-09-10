«Интер» отказал «Барселоне» в продаже Де Врея
«Барселона» попыталась заполучить игрока «Интера» Стефана Де Врея, сообщает Soccerlink.
«Барселона» попыталась заполучить игрока «Интера» Стефана Де Врея, сообщает Soccerlink.
Главный тренер каталонцев Роналд Куман хорошо знаком с центральным защитником по работе в сборной Нидерландов.
Пока «Интер» готовится завершить сделку по переходу хавбека «Басрелоны» Артуро Видаля,
Однако «Интер» категорически отказался от обмена и готовится завершить приезд Видаля, подписание которого и медицинское обследование запланированы на эту неделю.
28-летний Де Врей перешел в миланский клуб в 2018 году и имеет контракт до лета 2023 года.