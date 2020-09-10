«Интер» отказал «Барселоне» в продаже Де Врея

Источник: AP 2020

Главный тренер каталонцев Роналд Куман хорошо знаком с центральным защитником по работе в сборной Нидерландов.

Интер (Милан) Все о команде

Пока «Интер» готовится завершить сделку по переходу хавбека «Басрелоны» Артуро Видаля, сине-гранатовые воспользовались контактами, чтобы предложить обмен с финансовой компенсацией на покупку Де Врея.

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Однако «Интер» категорически отказался от обмена и готовится завершить приезд Видаля, подписание которого и медицинское обследование запланированы на эту неделю.

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