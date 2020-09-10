Соперник «Кайрата» в Лиге Европы подписал воспитанника мадридского «Реала»

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

25-летний Родригес начинал свою карьеру в скромной школе клуба «Вильяхойоса», откуда в 2007 году перебрался в «Эркулес», а затем в мадридский «Реал». Но за основной состав столичного клуба провел только один матч.

На родине также выступал за «Депортиво», «Малагу», за рубежом — за турецкий «Галатасарай», немецкий «Майнц 05», израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и нидерландскую «Фортуну».

Матч «Маккаби» — «Кайрат» пройдет 17 сентября в Хайфе.