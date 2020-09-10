Футболистки «Минска» разгромили БОЦОР в матче женского чемпионата Беларуси
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки двух столичных клубов
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки двух столичных клубов
Действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» разгромили в гостях аутсайдеров турнира воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 10:0.
Обладательницы серебра прошлого национального первенства футболистки столичной «Зоркi-БДУ» у себя дома сыграли вничью с гродненским «Неманом» — 1:1.
9 сентября лидер нынешнего чемпионата минское «Динамо-БГУФК» одержало шестнадцатую победу подряд, разгромив в Могилеве футболисток местного «Днепра» со счетом 15:0. Еще в одном поединке 16-го тура юниорская сборная Беларуси (U-19) обыграла в Минске футболисток из «Бобруйчанки» со счетом 2:0.
Турнирное положение после 16 туров: «Динамо-БГУФК» — 48 очков (разница мячей — 92−2), «Минск» — 39 (83−8), «Зорка-БДУ» — 29 (44−25), «Неман» — 28 (37−22), Беларусь (U-19) — 22 (20−45), «Бобруйчанка» — 11 (20−50), «Днепр» — 11 (10−65), БОЦОР — 0 (2−91).
Бомбардирскую гонку возглавляют Карина Ольховик, Салимата Симпоре (обе — «Динамо-БГУФК») и Эмуедж Огбайабгевха («Минск»), забившие по 16 мячей.
В следующем туре встречаются:
26 сентября.
«Бобруйчанка» — «Днепр», «Минск» — «Зорка-БДУ»;.
27 сентября.
«Неман» — Беларусь (U-19), «Динамо-БГУФК» — БОЦОР.