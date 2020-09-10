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19:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» разгромили БОЦОР в матче женского чемпионата Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки двух столичных клубов по-разному провели матчи 16-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионки страны спортсменки ФК «Минск» разгромили в гостях аутсайдеров турнира воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 10:0.

Обладательницы серебра прошлого национального первенства футболистки столичной «Зоркi-БДУ» у себя дома сыграли вничью с гродненским «Неманом» — 1:1.

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9 сентября лидер нынешнего чемпионата минское «Динамо-БГУФК» одержало шестнадцатую победу подряд, разгромив в Могилеве футболисток местного «Днепра» со счетом 15:0. Еще в одном поединке 16-го тура юниорская сборная Беларуси (U-19) обыграла в Минске футболисток из «Бобруйчанки» со счетом 2:0.

Турнирное положение после 16 туров: «Динамо-БГУФК» — 48 очков (разница мячей — 92−2), «Минск» — 39 (83−8), «Зорка-БДУ» — 29 (44−25), «Неман» — 28 (37−22), Беларусь (U-19) — 22 (20−45), «Бобруйчанка» — 11 (20−50), «Днепр» — 11 (10−65), БОЦОР — 0 (2−91).

Бомбардирскую гонку возглавляют Карина Ольховик, Салимата Симпоре (обе — «Динамо-БГУФК») и Эмуедж Огбайабгевха («Минск»), забившие по 16 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 сентября.

«Бобруйчанка» — «Днепр», «Минск» — «Зорка-БДУ»;.

27 сентября.

«Неман» — Беларусь (U-19), «Динамо-БГУФК» — БОЦОР.

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