Футболистки «Минска» разгромили БОЦОР в матче женского чемпионата Беларуси

Обладательницы серебра прошлого национального первенства футболистки столичной «Зоркi-БДУ» у себя дома сыграли вничью с гродненским «Неманом» — 1:1.

9 сентября лидер нынешнего чемпионата минское «Динамо-БГУФК» одержало шестнадцатую победу подряд, разгромив в Могилеве футболисток местного «Днепра» со счетом 15:0. Еще в одном поединке 16-го тура юниорская сборная Беларуси (U-19) обыграла в Минске футболисток из «Бобруйчанки» со счетом 2:0.