«Барса» отказалась от многомиллионного предложения Фати. Переговоры по контракту продолжаются

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«“Барселона” уже отклонила предложение по Ансу Фати в размере 150 млн. евро», — сообщил Маркал Льоренте на радио-шоу Sin Concesiones.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a33d5006c1745456de44" data-vnd="a33d5006c1745456de44" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a33d5006c1745456de44" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Жосеп Бартомеу лично сообщил вундеркинду, что он не продается.

Каталонский клуб работает над новым контрактом для 17-летнего футболиста.

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Они ведут переговоры с его новым агентом Жорже Мендешем, чтобы улучшить текущую сделку с Фати и поднять сумму о выкупе с 170 до 400 миллионов евро.