«Барса» отказалась от многомиллионного предложения Фати. Переговоры по контракту продолжаются
Фати останется!
Фати останется!
«“Барселона” уже отклонила предложение по Ансу Фати в размере 150 млн. евро», — сообщил Маркал Льоренте на
Жосеп Бартомеу лично сообщил вундеркинду, что он не продается.
Каталонский клуб работает над новым контрактом для 17-летнего футболиста.
Они ведут переговоры с его новым агентом Жорже Мендешем, чтобы улучшить текущую сделку с Фати и поднять сумму о выкупе с 170 до 400 миллионов евро.
Когда перспективный парень официально станет членом основной команды, сумма выкупа автоматически возрастет до 400 миллионов евро.