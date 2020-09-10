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21:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» отказалась от многомиллионного предложения Фати. Переговоры по контракту продолжаются

Фати останется!

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«“Барселона” уже отклонила предложение по Ансу Фати в размере 150 млн. евро», — сообщил Маркал Льоренте на радио-шоу Sin Concesiones.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жосеп Бартомеу лично сообщил вундеркинду, что он не продается.

Каталонский клуб работает над новым контрактом для 17-летнего футболиста.

Барселона (Барселона)

Они ведут переговоры с его новым агентом Жорже Мендешем, чтобы улучшить текущую сделку с Фати и поднять сумму о выкупе с 170 до 400 миллионов евро.

Когда перспективный парень официально станет членом основной команды, сумма выкупа автоматически возрастет до 400 миллионов евро.

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