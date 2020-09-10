Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Нымме Калью
Мура
04
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
9.09
Нижний Новгород
Волгарь
10
Футбол. Еврокубки
9.09
Маккаби Хайфа
Железничар
31
Футбол. Зарубежный
11.09
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
11.09
Гранада
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
21:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистка перешла в мужскую команду

Японская футболистка Юки Нагасато подписала контракт с Хаябуса Элевен, выступающем в Футбольной лиге префектуры Канагава. Об этом сообщает ESPN.

Наверх

33-летняя Нагасато станет первой японкой, которая сыграет в одной команде вместе с мужчинами. Девушка перешла в японский клуб на правах аренды из американского «Чикаго Ред Старс».

В августе «Фоарут», представитель четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов, подписал контракт с 19-летней Эллен Фоккема. Отмечается, что эксперимент призван помочь развитию равноправия в футболе.

Нагасато играет в США с 2017 года. На ее счету 52 матча в чемпионате. В 2019 году она забила восемь голов и отдала столько же результативных передач. Японка — чемпион мира по футболу 2011 года.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Овечкину предложат новый контракт в «Вашингтон Кэпиталс»
Сехудо объяснил Гэтжи, как победить Хабиба
«Интер» отказал «Барселоне» в продаже игрока сборной Нидерландов
Айзерман и его след в нынешней «Тампе». Он откопал Кучерова
Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет
Россиянин вошел в совет директоров французской футбольной лиги
«Барселона» отказалась от многомиллионного предложения Фати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь