Футболистка перешла в мужскую команду

33-летняя Нагасато станет первой японкой, которая сыграет в одной команде вместе с мужчинами. Девушка перешла в японский клуб на правах аренды из американского «Чикаго Ред Старс».

Нагасато играет в США с 2017 года. На ее счету 52 матча в чемпионате. В 2019 году она забила восемь голов и отдала столько же результативных передач. Японка — чемпион мира по футболу 2011 года.