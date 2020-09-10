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21:41 (мск), источник: Sports.Ru

Азар, Бэйл и Регилон занимались в тренажерном зале

Восстанавливаются.

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У первой команды мадридского «Реала» в этот четверг был выходной, но некоторые игроки Королевского клуба все равно прибыли в Вальдебебас, чтобы наверстать упущенное: Лука Йович, Ферлан Менди, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Дани Карвахаль, Серхио Рамос и Андрей Лунин занимались на поле после возвращения из сборных.

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Эден Азар работал в спортзале вместе с Гаретом Бэйлом, получившим удар в колено во время игры за Уэльс, и Серхио Регилоном, который восстанавливается после растяжения связок, ожидая решения относительно своего будущего.

Реал (Мадрид)

Больше всего настораживает ситуация с Азаром: несмотря на то, что бельгиец не сыграл ни минуты за свою сборную в минувших двух играх Лиги Наций, сегодня утром он не вышел на газон в Вальдебебас, в отличие от своих коллег, таких как Кроос или Рамос, которые играли за свои национальные команды в минувший вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал, что Азар не в форме и ему нужны тренировки, чтобы играть на высшем уровне. Что кажется очевидным, так это то, что он не достигнет своих лучших кондиций до первого матча «Мадрида» 20 сентября, несмотря на отпуск и подготовку, которое он провел со своей национальной командой.

В рамках тренировочного занятия игроки выполнили интенсивную физическую работу с мячом и без мяча вместе с профилактическими упражнениями, работали с отягощениями, выполнили пробежку, а также серию аэробных и анаэробных упражнений.

Андрей Лунин провел первый день в Вальдебебас. Тибо Куртуа не играл во втором матче своей сборной, поэтому вернулся в «Мадрид» раньше и тренировался вместе с остальными игроками команды.

Источник — realmadrid.ru

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