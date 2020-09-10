«Он тоже хорош»: Президент «Аталанты» похвалил Антона Миранчука

«Гордимся этим трансфером. Мы давно следили за Алексеем, на протяжении последних трёх сезонов. Не боимся ли, что приехал его брат? На крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, что Алексей сможет себя проявить», — сказал Перкасси в интервью для YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.