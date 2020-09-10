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22:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Он тоже хорош»: Президент «Аталанты» похвалил Антона Миранчука

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент итальянской «Аталанты» Лука Перкасси оценил трансфер российского хавбека Алексея Миранчука и похвалил его брата-близнеца Антона, выступающего за московский «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в сентябре Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты». По данным СМИ переход россиянина стоил 14,5 миллиона евро.

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Локомотив (Москва)

«Гордимся этим трансфером. Мы давно следили за Алексеем, на протяжении последних трёх сезонов. Не боимся ли, что приехал его брат? На крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, что Алексей сможет себя проявить», — сказал Перкасси в интервью для YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

Аталанта (Бергамо)

Также президент клуба отметил, что Миранчук попал в «Аталанту» в нужное время, чтобы развиваться.

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