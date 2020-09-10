«Он тоже хорош»: Президент «Аталанты» похвалил Антона Миранчука
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент итальянской «Аталанты» Лука Перкасси оценил трансфер российского хавбека Алексея Миранчука и похвалил его
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент итальянской «Аталанты» Лука Перкасси оценил трансфер российского хавбека Алексея Миранчука и похвалил его
Ранее в сентябре Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты». По данным СМИ переход россиянина стоил 14,5 миллиона евро.
«Гордимся этим трансфером. Мы давно следили за Алексеем, на протяжении последних трёх сезонов. Не боимся ли, что приехал его брат? На крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, что Алексей сможет себя проявить», — сказал Перкасси в интервью для
Также президент клуба отметил, что Миранчук попал в «Аталанту» в нужное время, чтобы развиваться.