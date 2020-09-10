«Айнтрахт» выкупил у «Милана» права на Андре Силву
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Айнтрахт» из Франкфурта выкупил у «Милана» права на футболиста Андре Силву, сообщается на сайте итальянского клуба.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Айнтрахт» из Франкфурта выкупил у «Милана» права на футболиста Андре Силву, сообщается на сайте итальянского клуба.
В сентябре прошлого года «Милан» отдал Силву в аренду в «Айнтрахт» на два года. В составе немецкой команды 24-летний португальский нападающий в сезоне-2019/20 провел 37 матчей и забил 16 голов.
Ранее Силва выступал за испанскую «Севилью», португальский «Порту», в 35 матчах за сборную Португалии забил 16 мячей.