СМИ: «Атлетико» отказался продавать Морату в «Ювентус»
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» отверг предложение туринского «Ювентуса» о приобретении нападающего Альваро Мораты за 50 миллионов евро, сообщает Marca.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» отверг предложение туринского «Ювентуса» о приобретении нападающего Альваро Мораты за 50 миллионов евро, сообщает Marca.
Как отмечает издание, испанский клуб готов отпустить 27-летнего испанского футболиста за 150 миллионов евро, однако в условиях пандемии коронавируса этот вариант невозможен.
Предложение было сделано по настоянию нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, который ранее играл вместе с Моратой в итальянской команде.
Мората в сезоне-2019/20 выступал за «Атлетико» на правах аренды и в 44 матчах забил 16 голов. Цвета «Ювентуса» форвард защищал в 2014—2016 годах.