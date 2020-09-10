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23:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Атлетико» отказался продавать Морату в «Ювентус»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» отверг предложение туринского «Ювентуса» о приобретении нападающего Альваро Мораты за 50 миллионов евро, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

Как отмечает издание, испанский клуб готов отпустить 27-летнего испанского футболиста за 150 миллионов евро, однако в условиях пандемии коронавируса этот вариант невозможен.

Атлетико (Мадрид)

Предложение было сделано по настоянию нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, который ранее играл вместе с Моратой в итальянской команде.

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Ювентус (Турин)

Мората в сезоне-2019/20 выступал за «Атлетико» на правах аренды и в 44 матчах забил 16 голов. Цвета «Ювентуса» форвард защищал в 2014—2016 годах.

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