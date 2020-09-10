СМИ: «Атлетико» отказался продавать Морату в «Ювентус»

Источник: AP 2020

Как отмечает издание, испанский клуб готов отпустить 27-летнего испанского футболиста за 150 миллионов евро, однако в условиях пандемии коронавируса этот вариант невозможен.

Атлетико (Мадрид) Все о команде

Предложение было сделано по настоянию нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, который ранее играл вместе с Моратой в итальянской команде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a33d5006c1745456de44" data-vnd="a33d5006c1745456de44" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a33d5006c1745456de44" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ювентус (Турин) Все о команде