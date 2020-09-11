«Пари Сен-Жермен» стартовал в чемпионате Франции с поражения от «Ланса»
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» уступил «Лансу» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» уступил «Лансу» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лансе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Гол на 57-й минуте забил Игнатиус Ганаго.
Для «ПСЖ» это был первый матч в новом сезоне чемпионата Франции. «Ланс» одержал первую победу в двух турах.