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00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пари Сен-Жермен» стартовал в чемпионате Франции с поражения от «Ланса»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» уступил «Лансу» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Лансе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Гол на 57-й минуте забил Игнатиус Ганаго.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «ПСЖ» это был первый матч в новом сезоне чемпионата Франции. «Ланс» одержал первую победу в двух турах.

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Ланс
1:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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