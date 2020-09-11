Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.09
Ланс
ПСЖ
10
Футбол. Еврокубки
10.09
Нымме Калью
Мура
04
Футбол. Первый дивизион
9.09
Нижний Новгород
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
9.09
Факел
Енисей
10
Футбол. Еврокубки
9.09
Маккаби Хайфа
Железничар
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Лион
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Микель Артета будет участвовать в покупке игроков для «Арсенала»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета будет участвовать в выборе новых игроков для команды вместе с техническим директором «канониров» Эду, сообщил управляющий директор футбольного клуба Винай Венкатешам.

Наверх
Источник: Reuters

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под руководством 38-летнего испанского специалиста «канониры» выиграли Кубок и Суперкубок Англии. В связи с успешной работой на своем посту клуб доверил Артете новые обязанности.

«Микель присоединится к сильной команде Эду, и они будут работать очень тесно вместе, чтобы управлять важными элементами нашей футбольной деятельности, как анализ, выбор игроков, медицинская часть. Они будут вместе заботиться об этих областях. Они также будут вместе нести ответственность за технические рекомендации по игрокам, которых мы собираемся покупать, продавать или одалживать», — цитирует Венкатешама сайт «Арсенала».

«Эта работа будет вестись в тесном сотрудничестве со мной, советом директоров и владельцами в отношении финансовых вопросов для принятия окончательных решений. Но это будет их зона ответственности, и я думаю, что у нас будет действительно динамичная команда, которая будет двигать клуб вперед», — отметил Венкатешам.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Овечкину предложат новый контракт в «Вашингтон Кэпиталс»
«Пари Сен-Жермен» стартовал в чемпионате Франции с поражения
«Интер» отказал «Барселоне» в продаже игрока сборной Нидерландов
«Он тоже хорош»: Президент «Аталанты» похвалил Антона Миранчука
Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет
Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА
«Барселона» отказалась от многомиллионного предложения по Фати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь