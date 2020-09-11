Микель Артета будет участвовать в покупке игроков для «Арсенала»

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Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под руководством 38-летнего испанского специалиста «канониры» выиграли Кубок и Суперкубок Англии. В связи с успешной работой на своем посту клуб доверил Артете новые обязанности.

«Микель присоединится к сильной команде Эду, и они будут работать очень тесно вместе, чтобы управлять важными элементами нашей футбольной деятельности, как анализ, выбор игроков, медицинская часть. Они будут вместе заботиться об этих областях. Они также будут вместе нести ответственность за технические рекомендации по игрокам, которых мы собираемся покупать, продавать или одалживать», — цитирует Венкатешама сайт «Арсенала».