Сегодня возобновится чемпионат страны по футболу
Трехнедельная пауза, связанная с еврокубками и выступлениями сборной в Лиге наций, пролетела быстро и незаметно.
Трехнедельная пауза, связанная с еврокубками и выступлениями сборной в Лиге наций, пролетела быстро и незаметно.
Пришло время с европейских полей вернуться к родным пенатам. Тем более что интрига в чемпионате Беларуси по футболу закручена в тугую пружину, а за время вынужденного перерыва в командах произошло немало интересных событий.
В мае этого года динамовцы из Бреста обыграли минских одноклубников со счетом 2:1.
Первое и самое громкое — в Шахтере теперь новый главный тренер. Опять. Шестой за последние пять лет! Похоже, в Солигорске всерьез вознамерились переплюнуть в этом направлении минское Динамо эпохи Юрия Чижа, который менял тренеров в клубе чаще, чем собственные перчатки. Такая чехарда никогда ни к чему хорошему не приводила, но чужие ошибки Шахтеру, похоже, не указ: у них свои грабли, свой лоб и, соответственно, собственные шишки. Два полных сезона в качестве главного тренера в Солигорске последний раз отработал лишь Сергей Боровский. А дальше начался настоящий парад отставок: Сергей Никифоренко, Олег Кубарев, Марек Зуб, Сергей Ташуев, Юрий Вернидуб… Последний лишился поста после домашнего поражения от скромного молдавского клуба Сфынтул Георге и вылета команды из розыгрыша Лиги Европы на первой же стадии.
Шахтер своей нестабильностью при Вернидубе напоминал взбалмошную кокетку, красивую, но до раздражения непостоянную, которая вчера любила кофе и шоколад, а сегодня требует исключительно пива с воблой. Теперь на пост заступил 55-летний украинский специалист Роман Григорчук.
Богатой игровой карьерой он похвастаться не может (максимальный взлет — два года в российском Сатурне), а вот в тренерстве Роман Иосифович преуспел гораздо больше. Выигрывал чемпионат Латвии и признавался лучшим тренером в этой стране, удачно работал в одесском Черноморце (поднял клуб из первого украинского дивизиона и довел до
Еще один поединок, который можно люто рекомендовать к просмотру, — динамовское дерби Минска и Бреста. Команды по турнирной дистанции идут ни шатко ни валко, хромают на обе ноги, но оптимизма не теряют. И в принципе, правильно делают: пара побед подряд вернет и одно, и второе Динамо в число реальных претендентов на медали. И вот в этот самый момент календарь подсунул им такой сюрприз, как встречу друг с другом. Тот, кто оступится, наживет себе еще одну проблему, которая вполне может стать каплей, переполнившей стакан. Динамо минское, например, к игре подошло в наисквернейшем состоянии духа: за плечами вылет из Лиги Европы, а в нагрузку еще безвольное и позорное кубковое поражение от Крумкачоў — 0:2. Результат никакой, но самое печальное, что такая же и игра. Главный тренер Леонид Кучук заявлял, что сейчас ему не до сантиментов и кружевных красивостей, что важно выполнить задачу и финишировать с медалями, но пока эта перспектива если
У Бреста свои трудности. Команда явно не справляется с работой на два фронта и жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. В следующую среду динамовцам в гостях играть поединок третьего квалификационного раунда против Маккаби, в котором на кону выход в
Ну, а дополнительную интригу грядущему туру придает казус, случившийся с нашей молодежной сборной, которая
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ.
В 23-м туре встречаются. 11 сентября. Минск — Городея. 12 сентября. Рух — Неман, БАТЭ — Смолевичи, Шахтер — Витебск, Динамо (Мн) — Динамо (Бр). 13 сентября. Белшина — Ислочь, Торпедо-БЕЛАЗ — Славия.
Матч
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