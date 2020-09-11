Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Лион
Футбол. Еврокубки
10.09
Нымме Калью
Мура
04
Футбол. Зарубежный
10.09
Ланс
ПСЖ
10
Футбол. Премьер-лига
12.09
Тамбов
Уфа
Футбол. Зарубежный
12.09
Фулхэм
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
12.09
Урал
Химки
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
09:35 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Сегодня возобновится чемпионат страны по футболу

Трехнедельная пауза, связанная с еврокубками и выступлениями сборной в Лиге наций, пролетела быстро и незаметно.

Наверх
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пришло время с европейских полей вернуться к родным пенатам. Тем более что интрига в чемпионате Беларуси по футболу закручена в тугую пружину, а за время вынужденного перерыва в командах произошло немало интересных событий.

В мае этого года динамовцы из Бреста обыграли минских одноклубников со счетом 2:1.

Первое и самое громкое — в Шахтере теперь новый главный тренер. Опять. Шестой за последние пять лет! Похоже, в Солигорске всерьез вознамерились переплюнуть в этом направлении минское Динамо эпохи Юрия Чижа, который менял тренеров в клубе чаще, чем собственные перчатки. Такая чехарда никогда ни к чему хорошему не приводила, но чужие ошибки Шахтеру, похоже, не указ: у них свои грабли, свой лоб и, соответственно, собственные шишки. Два полных сезона в качестве главного тренера в Солигорске последний раз отработал лишь Сергей Боровский. А дальше начался настоящий парад отставок: Сергей Никифоренко, Олег Кубарев, Марек Зуб, Сергей Ташуев, Юрий Вернидуб… Последний лишился поста после домашнего поражения от скромного молдавского клуба Сфынтул Георге и вылета команды из розыгрыша Лиги Европы на первой же стадии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шахтер своей нестабильностью при Вернидубе напоминал взбалмошную кокетку, красивую, но до раздражения непостоянную, которая вчера любила кофе и шоколад, а сегодня требует исключительно пива с воблой. Теперь на пост заступил 55-летний украинский специалист Роман Григорчук.

Богатой игровой карьерой он похвастаться не может (максимальный взлет — два года в российском Сатурне), а вот в тренерстве Роман Иосифович преуспел гораздо больше. Выигрывал чемпионат Латвии и признавался лучшим тренером в этой стране, удачно работал в одесском Черноморце (поднял клуб из первого украинского дивизиона и довел до плей-офф Лиги Европы), а два последних года трудился в Астане: побеждал в чемпионате Казахстана, выбивал ­БАТЭ из плей-офф Лиги Европы, а затем в групповом раунде этого турнира обыграл Манчестер Юнайтед. Портфолио что надо, придраться не к чему. Однако как на игре Шахтера скажется очередная смена коней на переправе, предстоит посмотреть. И с этой точки зрения поединок горняков с Витебском видится весьма занятным.

Еще один поединок, который можно люто рекомендовать к просмотру, — динамовское дерби Минска и Бреста. Команды по турнирной дистанции идут ни шатко ни валко, хромают на обе ноги, но оптимизма не теряют. И в принципе, правильно делают: пара побед подряд вернет и одно, и второе Динамо в число реальных претендентов на медали. И вот в этот самый момент календарь подсунул им такой сюрприз, как встречу друг с другом. Тот, кто оступится, наживет себе еще одну проблему, которая вполне может стать каплей, переполнившей стакан. Динамо минское, например, к игре подошло в наисквернейшем состоянии духа: за плечами вылет из Лиги Европы, а в нагрузку еще безвольное и позорное кубковое поражение от Крумкачоў — 0:2. Результат никакой, но самое печальное, что такая же и игра. Главный тренер Леонид Кучук заявлял, что сейчас ему не до сантиментов и кружевных красивостей, что важно выполнить задачу и финишировать с медалями, но пока эта перспектива если кому-то и видится, то лишь в качестве миража — рожденной измученным организмом картинки, далекой от реальности.

У Бреста свои трудности. Команда явно не справляется с работой на два фронта и жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. В следующую среду динамовцам в гостях играть поединок третьего квалификационного раунда против Маккаби, в котором на кону выход в плей-офф, а значит, гарантия участия в групповой стадии хотя бы Лиги Европы. И это сегодня главная мечта и манящая цель для брестчан. Как вписать сюда матч с одноклубниками из Минска, как не расплескать силы и запал — серьезная задачка для тренерского штаба, ведь в 22-м туре Брест умудрился уступить Белшине. Еще одно поражение не опустит динамовцев ниже нынешнего 10-го места, но, пожалуй, окончательно уберет команду из числа претендентов не только на медали, а даже на места, которые могут дать шанс проторить себе дорогу в еврокубки в следующем сезоне. С учетом того что в розыгрыше Кубка Беларуси в стадии 1/8 финала жребий свел Динамо с ­БАТЭ (матч в начале октября), эта лазейка тоже совсем не выглядит надежной, и обстоятельства таким образом буквально припирают подопечных Сергея Ковальчука к стене: дальше отступать некуда.

Ну, а дополнительную интригу грядущему туру придает казус, случившийся с нашей молодежной сборной, которая из-за выявленного у троих игроков коронавируса застряла на карантине в Португалии. Пострадали от такой незадачи многие. В АБФФ даже пошли навстречу Энергетику и перенесли их матч. А вот Рух, который разом лишился сразу двоих стилеобразующих футболистов — Дениса Гречихо и Артема Концевого, несмотря на обстоятельства, сыграет.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ.

В 23-м туре встречаются. 11 сентября. Минск — Городея. 12 сентября. Рух — Неман, ­БАТЭ — Смолевичи, Шахтер — Витебск, Динамо (Мн) — Динамо (Бр). 13 сентября. Белшина — Ислочь, Торпедо-­БЕЛАЗ — Славия.

Матч Энергетик-БГУ — Слуцк перенесен на более поздний срок.

s_kanashyts@sb.by.

 Художница нарисовала картину, которую все видят по-разному. Но это не ...
Ученые установили, что помогает женщинам избежать развития деменции в ...
Больше, чем дерби. Матч ЦСКА и «Спартака» нельзя пропустить
Радулов забросил решающую шайбу в овертайме против «Вегаса»
Азаренко не пустила Серену в финал US Open, разрушив ее мечту
UFC против Bellator: главные бои недели в MMA
«Зенит» ждет новичков. Чемпион должен стать сильнее
Еще пять лет в НХЛ: «Вашингтон» предложил контракт Овечкину
«ПСЖ» начал сезон с поражения от дебютанта чемпионата Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь