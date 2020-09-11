Сегодня возобновится чемпионат страны по футболу

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пришло время с европейских полей вернуться к родным пенатам. Тем более что интрига в чемпионате Беларуси по футболу закручена в тугую пружину, а за время вынужденного перерыва в командах произошло немало интересных событий.

В мае этого года динамовцы из Бреста обыграли минских одноклубников со счетом 2:1.

Первое и самое громкое — в Шахтере теперь новый главный тренер. Опять. Шестой за последние пять лет! Похоже, в Солигорске всерьез вознамерились переплюнуть в этом направлении минское Динамо эпохи Юрия Чижа, который менял тренеров в клубе чаще, чем собственные перчатки. Такая чехарда никогда ни к чему хорошему не приводила, но чужие ошибки Шахтеру, похоже, не указ: у них свои грабли, свой лоб и, соответственно, собственные шишки. Два полных сезона в качестве главного тренера в Солигорске последний раз отработал лишь Сергей Боровский. А дальше начался настоящий парад отставок: Сергей Никифоренко, Олег Кубарев, Марек Зуб, Сергей Ташуев, Юрий Вернидуб… Последний лишился поста после домашнего поражения от скромного молдавского клуба Сфынтул Георге и вылета команды из розыгрыша Лиги Европы на первой же стадии.

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Шахтер своей нестабильностью при Вернидубе напоминал взбалмошную кокетку, красивую, но до раздражения непостоянную, которая вчера любила кофе и шоколад, а сегодня требует исключительно пива с воблой. Теперь на пост заступил 55-летний украинский специалист Роман Григорчук.

Богатой игровой карьерой он похвастаться не может (максимальный взлет — два года в российском Сатурне), а вот в тренерстве Роман Иосифович преуспел гораздо больше. Выигрывал чемпионат Латвии и признавался лучшим тренером в этой стране, удачно работал в одесском Черноморце (поднял клуб из первого украинского дивизиона и довел до плей-офф Лиги Европы), а два последних года трудился в Астане: побеждал в чемпионате Казахстана, выбивал ­БАТЭ из плей-офф Лиги Европы, а затем в групповом раунде этого турнира обыграл Манчестер Юнайтед. Портфолио что надо, придраться не к чему. Однако как на игре Шахтера скажется очередная смена коней на переправе, предстоит посмотреть. И с этой точки зрения поединок горняков с Витебском видится весьма занятным.

Еще один поединок, который можно люто рекомендовать к просмотру, — динамовское дерби Минска и Бреста. Команды по турнирной дистанции идут ни шатко ни валко, хромают на обе ноги, но оптимизма не теряют. И в принципе, правильно делают: пара побед подряд вернет и одно, и второе Динамо в число реальных претендентов на медали. И вот в этот самый момент календарь подсунул им такой сюрприз, как встречу друг с другом. Тот, кто оступится, наживет себе еще одну проблему, которая вполне может стать каплей, переполнившей стакан. Динамо минское, например, к игре подошло в наисквернейшем состоянии духа: за плечами вылет из Лиги Европы, а в нагрузку еще безвольное и позорное кубковое поражение от Крумкачоў — 0:2. Результат никакой, но самое печальное, что такая же и игра. Главный тренер Леонид Кучук заявлял, что сейчас ему не до сантиментов и кружевных красивостей, что важно выполнить задачу и финишировать с медалями, но пока эта перспектива если кому-то и видится, то лишь в качестве миража — рожденной измученным организмом картинки, далекой от реальности.

У Бреста свои трудности. Команда явно не справляется с работой на два фронта и жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. В следующую среду динамовцам в гостях играть поединок третьего квалификационного раунда против Маккаби, в котором на кону выход в плей-офф, а значит, гарантия участия в групповой стадии хотя бы Лиги Европы. И это сегодня главная мечта и манящая цель для брестчан. Как вписать сюда матч с одноклубниками из Минска, как не расплескать силы и запал — серьезная задачка для тренерского штаба, ведь в 22-м туре Брест умудрился уступить Белшине. Еще одно поражение не опустит динамовцев ниже нынешнего 10-го места, но, пожалуй, окончательно уберет команду из числа претендентов не только на медали, а даже на места, которые могут дать шанс проторить себе дорогу в еврокубки в следующем сезоне. С учетом того что в розыгрыше Кубка Беларуси в стадии 1/8 финала жребий свел Динамо с ­БАТЭ (матч в начале октября), эта лазейка тоже совсем не выглядит надежной, и обстоятельства таким образом буквально припирают подопечных Сергея Ковальчука к стене: дальше отступать некуда.

Ну, а дополнительную интригу грядущему туру придает казус, случившийся с нашей молодежной сборной, которая из-за выявленного у троих игроков коронавируса застряла на карантине в Португалии. Пострадали от такой незадачи многие. В АБФФ даже пошли навстречу Энергетику и перенесли их матч. А вот Рух, который разом лишился сразу двоих стилеобразующих футболистов — Дениса Гречихо и Артема Концевого, несмотря на обстоятельства, сыграет.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ.

В 23-м туре встречаются. 11 сентября. Минск — Городея. 12 сентября. Рух — Неман, ­БАТЭ — Смолевичи, Шахтер — Витебск, Динамо (Мн) — Динамо (Бр). 13 сентября. Белшина — Ислочь, Торпедо-­БЕЛАЗ — Славия.

Матч Энергетик-БГУ — Слуцк перенесен на более поздний срок.