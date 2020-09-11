«Что я ему покажу и расскажу?». Шпилевский высказался о взаимоотношениях с Вагнером Лавом в «Кайрате»

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский признался, что ему нечему учить новичка команды Вагнера Лава, передает «Прессбол».

Экс-нападающий сборной Бразилии старше белорусского специалиста на четыре года. Шпилевский отметил, что некоторое время понадобилось на адаптацию футболиста, но это связано с долгим отсутствием игровой практики.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3e18b2127f6db8e21af" data-vnd="f3e18b2127f6db8e21af" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3e18b2127f6db8e21af" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Трудно ли выстраивать работу с пришедшим в июле именитым бразильцем Вагнером Лавом, который старше вас на четыре года?

— Знаете, я до сих пор удивляюсь, насколько профессионально Вага относится к работе. На первых порах ему тоже было трудно. Все-таки он не играл с марта, когда расстался с «Коринтиансом». Несколько месяцев не тренировался. Нельзя сказать, что прибыл к нам в плохой форме. Но она все равно не позволяла играть в футбол, который требуем от команды с первых секунд. А так все знают, что это экс-игрок как сборной Бразилии, с которой выиграл Кубок Америки, так и ЦСКА, в рядах которого завоевал Кубок УЕФА. Кроме России, выступал в Турции и Франции. У него невероятный класс! Его учить футболу не надо. Что я ему с этой точки зрения покажу и расскажу? Нужно только, чтобы он свои сильные качества внес в нашу коллективную игру. Как это получилось в двух предыдущих матчах «Кайрата» — с «Ноа» в еврокубках и с «Ордабасы» в чемпионате, в которых Вагнер Лав оформил по голевому дублю.

— На какой позиции в обороне собираетесь использовать новичка команды — нашего Дениса Полякова?

— Для меня он больше центральный защитник. Очень рад, что сумели его приобрести. Денис отличный парень — воспитанный и интеллигентный. Ну и, конечно, мастер своего дела. Слежу за ним несколько лет. И когда появилась возможность поработать с ним в «Кайрате», мы часто созванивались. Объяснил, что очень хочу видеть его в своей команде. У нас сейчас только два основных игрока на этой позиции. Да, есть на подходе молодежь. Но все-таки для задач, которые хотим решить, нужен еще один футболист такого амплуа. Денис уже довольно опытный, ему 29 лет. Однако он готов учиться многим футбольным вещам. Это показала и его первая неделя тренировок в Алматы. Он мне симпатичен и по человеческим качествам, и по спортивным.