Футболисты «Минска» и «Городеи» откроют программу 23-го тура чемпионата Беларуси

Игровая программа 23-го тура откроется на поле столичного стадиона «Трактор», где футболисты «Минска» в 17.00 примут гостей из «Городеи». Телеканал «Беларусь 5» покажет этот матч в прямом эфире.

Лидеры турнира свои встречи этого тура проведут 12 сентября. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют со «Смолевичами», а в Солигорске местный «Шахтер» примет «Витебск». Также в субботу состоится динамовское дерби, в котором минчане примут брестских одноклубников. Кроме того, дебютант высшей лиги брестский «Рух» примет у себя дома гродненский «Неман».