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11:05 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» и «Городеи» откроют программу 23-го тура чемпионата Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, вызванного матчами национальной и молодежной сборных Беларуси в международных турнирах, сегодня возобновится чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игровая программа 23-го тура откроется на поле столичного стадиона «Трактор», где футболисты «Минска» в 17.00 примут гостей из «Городеи». Телеканал «Беларусь 5» покажет этот матч в прямом эфире.

Лидеры турнира свои встречи этого тура проведут 12 сентября. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют со «Смолевичами», а в Солигорске местный «Шахтер» примет «Витебск». Также в субботу состоится динамовское дерби, в котором минчане примут брестских одноклубников. Кроме того, дебютант высшей лиги брестский «Рух» примет у себя дома гродненский «Неман».

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Еще два поединка 23-го тура состоятся 13 сентября: «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) -«Славия» (Мозырь). Матч «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» перенесен на 30 сентября.

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: «Шахтер» (Солигорск) — 43 очка (22 матча), БАТЭ (Борисов) — 43 (22), «Неман» (Гродно) — 38 (22), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Рух» (Брест) — 33 (22), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Минск» — 22 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (22), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

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