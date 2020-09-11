Неймар приступил к тренировкам после выздоровления от коронавируса
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил, что приступил к тренировкам с командой после выздоровления от коронавируса.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил, что приступил к тренировкам с командой после выздоровления от коронавируса.
«Я вернулся к тренировкам, очень счастлив», — написал бразилец в «Твиттере».
Информация о заражении Неймара вирусом появилась 2 сентября. Напомним, что помимо него наличие инфекции было подтверждено у полузащитников парижан Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса.
В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.