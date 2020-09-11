Футболисты «Минска» разгромили «Городею» в стартовом матче 23-го тура чемпионата Беларуси

В сегодняшнем поединке на поле столичного стадиона «Трактор» хозяева открыли счет на 7-й минуте после удара Владислава Насибуллина. Во второй половине встречи Роман Грибовский и Антон Шрамченко довели дело до разгрома — 3:0.

Лидеры первенства свои встречи этого тура проведут 12 сентября. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют со «Смолевичами», а в Солигорске местный «Шахтер» примет «Витебск». Также в этот день состоится динамовское дерби, в котором минчане примут брестских одноклубников. Кроме того, дебютант высшей лиги брестский «Рух» примет у себя дома гродненский «Неман».