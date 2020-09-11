Футболисты «Минска» разгромили «Городею» в стартовом матче 23-го тура чемпионата Беларуси

В сегодняшнем поединке на поле столичного стадиона «Трактор» хозяева открыли счет на 7-й минуте после удара Владислава Насибуллина. Во второй половине встречи Роман Грибовский и Антон Шрамченко довели дело до разгрома — 3:0.
Лидеры первенства свои встречи этого тура проведут 12 сентября. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют со «Смолевичами», а в Солигорске местный «Шахтер» примет «Витебск». Также в этот день состоится динамовское дерби, в котором минчане примут брестских одноклубников. Кроме того, дебютант высшей лиги брестский «Рух» примет у себя дома гродненский «Неман».
Еще два поединка 23-го тура пройдут 13 сентября: «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь). Матч «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» перенесен на 30 сентября.
Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: «Шахтер» (Солигорск) — 43 очка (22 матча), БАТЭ (Борисов) — 43 (22), «Неман» (Гродно) — 38 (22), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Рух» (Брест) — 33 (22), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Минск» — 25 (21), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (23), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (20).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.