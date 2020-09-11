В Европе стартуют топ-чемпионаты. Теперь там многое будет по-другому: наш гид
Теперь пенальти контролируются жестко.
Теперь пенальти контролируются жестко.
На этих выходных стартуют сразу 5 из 4 топовых европейских лиг. Начать сезон планируют в АПЛ, Ла Лиге, Лиге 1 и Бундеслиге.
Изменение VAR
С нового сезона АПЛ внедряет полный протокол FIFA по VAR. Если вкратце, изменится вот что:
Теперь VAR будет пристальнее следить за исполнением пенальти. Если вратарь при отражении удара заступит за линию ворот или
Также изменено правило офсайда. Теперь боковой судья будет держать флажок опущенным до того момента, пока эпизод не будет завершен. В случае офсайда в эпизоде он поднимает флажок только когда игра останавливается (из-за гола, ухода мяча, фола
Отказ от 5 замен
После карантина в АПЛ у клубов появилась возможность проводить 5 замен в одном матче вместо 3. Несмотря на то, что FIFA в новом сезоне разрешила сохранение этого правило, на предсезонном собрании клубов АПЛ было принято решение вернуться к формату трех замен за игру.
Антирасистские нашивки
«Игроки и рефери будут носить на футболках патч “Нет места расизму” в сезоне-2020/21. Впервые слоган будет присутствовать на экипировке игроков и арбитров в течение всего сезона и будет служить постоянным напоминанием о приверженности АПЛ, ее клубов, игроков и судейского корпуса искоренению расизма. Эта инициатива будет развиваться на основе импульса прошлого сезона, когда слоган “Black Lives Matter” появился на формах после рестарта. Лига продолжит поддерживать игроков, которые преклоняют колено перед матчами», — говорится в заявлении АПЛ.
Отказ от зимней паузы
Закрытие трансферного окна: 16 октября.
5 замен в силе
Перед началом сезона клубы Ла Лиги провели традиционное собрание. На голосование было решено воспользоваться возможностью проведения 5 замен по ходу одного матча. При этом максимальное количество футболистов, которых можно внести в заявку на игру, увеличится до 23. Минимальное число игроков в заявке — 13.
Перенос матчей
Стандартная процедура, которую зарегламентировали официально. В случае невозможности проведения матча по
Закрытие трансферного окна: 5 октября
5 замен в силе
«Серия А запросила использование пяти замен в новом сезоне. Поэтому сегодня могу сказать, что это будет продолжаться с самого начала кампании», — слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.
Плюс в Италии разработали гибкий план переноса игр. Теперь некоторые из них будут выносить на середину недели, также вечерние матчи должны стартовать не позднее 20:30.
Закрытие трансферного окна: 5 октября.
Сокращение зимней паузы
Последний тур чемпионата перед зимней паузой будет проведен
Послабления в авторизации
В Бундеслиге действуют жесткие правила, позволяющие клубу заявиться на новый сезон чемпионата. Все клубы проходят обязательную авторизацию, в которой изучаются их финансовые показатели и стабильность. В связи с кризисом, Бундеслига смягчила правила и отложила вторую часть авторизации на 31 октября.
Закрытие трансферного окна: 5 октября.
Перенос игр на воскресенье
Матчи Лиги 1 не игрались на протяжении почти полугода, зато французы первые возобновили сезон, а «ПСЖ» уже успел проиграть новичку чемпионата «Лансу». В новом сезоне Лиги 1 один матч будет проходить в пятницу, два в субботу, остальные — в воскресенье. Кроме того, сохранено право 5 замен.
Закрытие трансферного окна: 5 октября.