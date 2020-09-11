В Европе стартуют топ-чемпионаты. Теперь там многое будет по-другому: наш гид

На этих выходных стартуют сразу 5 из 4 топовых европейских лиг. Начать сезон планируют в АПЛ, Ла Лиге, Лиге 1 и Бундеслиге. Из-за пандемии коронавируса, в регламент нового сезона 2020/21 во многих лигах внесены изменения. Сейчас расскажем о самых интересных и важных.

АПЛ

Изменение VAR

С нового сезона АПЛ внедряет полный протокол FIFA по VAR. Если вкратце, изменится вот что:

Теперь VAR будет пристальнее следить за исполнением пенальти. Если вратарь при отражении удара заступит за линию ворот или кто-то из игроков одной из команд зайдет в штрафную площадь раньше удара, VAR сигнализирует главному арбитру, что пенальти нужно перебить. Если мяч попадает в штангу или уходит за пределы поля после удара, пенальти не перебивается даже если вратарь нарушает правила. Исключение: влияние вратаря на удар каким-то другим способом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CERkKC4lxV_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CERkKC4lxV_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CERkKC4lxV_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Premier League (@premierleague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-24T13:54:06+00:00">24 Авг 2020 в 6:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также изменено правило офсайда. Теперь боковой судья будет держать флажок опущенным до того момента, пока эпизод не будет завершен. В случае офсайда в эпизоде он поднимает флажок только когда игра останавливается (из-за гола, ухода мяча, фола и т. д. ). В том случае, если гол забит, VAR в любом случае будет отсматривать момент на предмет офсайда.

Отказ от 5 замен

После карантина в АПЛ у клубов появилась возможность проводить 5 замен в одном матче вместо 3. Несмотря на то, что FIFA в новом сезоне разрешила сохранение этого правило, на предсезонном собрании клубов АПЛ было принято решение вернуться к формату трех замен за игру.

Антирасистские нашивки

«Игроки и рефери будут носить на футболках патч “Нет места расизму” в сезоне-2020/21. Впервые слоган будет присутствовать на экипировке игроков и арбитров в течение всего сезона и будет служить постоянным напоминанием о приверженности АПЛ, ее клубов, игроков и судейского корпуса искоренению расизма. Эта инициатива будет развиваться на основе импульса прошлого сезона, когда слоган “Black Lives Matter” появился на формах после рестарта. Лига продолжит поддерживать игроков, которые преклоняют колено перед матчами», — говорится в заявлении АПЛ.

Отказ от зимней паузы

Из-за сокращенного временного отрезка, в который надо уложить сезон, АПЛ откажется от двухнедельной февральской паузы. Также в случае второй волны коронавируса чемпионат будет остановлен, а положение команд в таблице будет признано итоговым, если на момент вмешательства COVID будет сыграно больше 50% от всех матчей сезона.

Закрытие трансферного окна: 16 октября.

Ла Лига

5 замен в силе

Перед началом сезона клубы Ла Лиги провели традиционное собрание. На голосование было решено воспользоваться возможностью проведения 5 замен по ходу одного матча. При этом максимальное количество футболистов, которых можно внести в заявку на игру, увеличится до 23. Минимальное число игроков в заявке — 13.

Перенос матчей

Стандартная процедура, которую зарегламентировали официально. В случае невозможности проведения матча по какой-либо причине, его переносят на другую дату. Но клубы Ла Лиги могут воспользоваться этой возможностью только один раз за сезон. Клубы Сегунды — два. После 30 тура возможности переноса матча не будет — клубу, который не сможет принять участие в игре, будет присуждено техническое поражение.

Закрытие трансферного окна: 5 октября

Серия А

5 замен в силе

«Серия А запросила использование пяти замен в новом сезоне. Поэтому сегодня могу сказать, что это будет продолжаться с самого начала кампании», — слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Плюс в Италии разработали гибкий план переноса игр. Теперь некоторые из них будут выносить на середину недели, также вечерние матчи должны стартовать не позднее 20:30.

Закрытие трансферного окна: 5 октября.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEeIR23j6YT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEeIR23j6YT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEeIR23j6YT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lega Serie A (@seriea)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-29T11:00:36+00:00">29 Авг 2020 в 4:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бундеслига

Сокращение зимней паузы

Последний тур чемпионата перед зимней паузой будет проведен 18—21 декабря . Возобновится сезон в Бундеслиге уже в первые выходные января. Все из-за ужатого календаря и позднего старта нового сезона. К слову, как и в Ла Лиге с Серией А, в Бундеслиге сохранится правило пяти замен.

Послабления в авторизации

В Бундеслиге действуют жесткие правила, позволяющие клубу заявиться на новый сезон чемпионата. Все клубы проходят обязательную авторизацию, в которой изучаются их финансовые показатели и стабильность. В связи с кризисом, Бундеслига смягчила правила и отложила вторую часть авторизации на 31 октября.

Закрытие трансферного окна: 5 октября.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFADORgollk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFADORgollk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFADORgollk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bundesliga (@bundesliga_en)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-11T15:10:36+00:00">11 Сен 2020 в 8:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лига 1

Перенос игр на воскресенье

Матчи Лиги 1 не игрались на протяжении почти полугода, зато французы первые возобновили сезон, а «ПСЖ» уже успел проиграть новичку чемпионата «Лансу». В новом сезоне Лиги 1 один матч будет проходить в пятницу, два в субботу, остальные — в воскресенье. Кроме того, сохранено право 5 замен.

Закрытие трансферного окна: 5 октября.