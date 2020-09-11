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21:32 (мск), источник: Sport24

В Европе стартуют топ-чемпионаты. Теперь там многое будет по-другому: наш гид

Теперь пенальти контролируются жестко.

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На этих выходных стартуют сразу 5 из 4 топовых европейских лиг. Начать сезон планируют в АПЛ, Ла Лиге, Лиге 1 и Бундеслиге. Из-за пандемии коронавируса, в регламент нового сезона 2020/21 во многих лигах внесены изменения. Сейчас расскажем о самых интересных и важных.

АПЛ

Изменение VAR

С нового сезона АПЛ внедряет полный протокол FIFA по VAR. Если вкратце, изменится вот что:

Теперь VAR будет пристальнее следить за исполнением пенальти. Если вратарь при отражении удара заступит за линию ворот или кто-то из игроков одной из команд зайдет в штрафную площадь раньше удара, VAR сигнализирует главному арбитру, что пенальти нужно перебить. Если мяч попадает в штангу или уходит за пределы поля после удара, пенальти не перебивается даже если вратарь нарушает правила. Исключение: влияние вратаря на удар каким-то другим способом.

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Также изменено правило офсайда. Теперь боковой судья будет держать флажок опущенным до того момента, пока эпизод не будет завершен. В случае офсайда в эпизоде он поднимает флажок только когда игра останавливается (из-за гола, ухода мяча, фола и т. д.). В том случае, если гол забит, VAR в любом случае будет отсматривать момент на предмет офсайда.

Отказ от 5 замен

После карантина в АПЛ у клубов появилась возможность проводить 5 замен в одном матче вместо 3. Несмотря на то, что FIFA в новом сезоне разрешила сохранение этого правило, на предсезонном собрании клубов АПЛ было принято решение вернуться к формату трех замен за игру.

Антирасистские нашивки

«Игроки и рефери будут носить на футболках патч “Нет места расизму” в сезоне-2020/21. Впервые слоган будет присутствовать на экипировке игроков и арбитров в течение всего сезона и будет служить постоянным напоминанием о приверженности АПЛ, ее клубов, игроков и судейского корпуса искоренению расизма. Эта инициатива будет развиваться на основе импульса прошлого сезона, когда слоган “Black Lives Matter” появился на формах после рестарта. Лига продолжит поддерживать игроков, которые преклоняют колено перед матчами», — говорится в заявлении АПЛ.

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Отказ от зимней паузы

Из-за сокращенного временного отрезка, в который надо уложить сезон, АПЛ откажется от двухнедельной февральской паузы. Также в случае второй волны коронавируса чемпионат будет остановлен, а положение команд в таблице будет признано итоговым, если на момент вмешательства COVID будет сыграно больше 50% от всех матчей сезона.

Закрытие трансферного окна: 16 октября.

Ла Лига

5 замен в силе

Перед началом сезона клубы Ла Лиги провели традиционное собрание. На голосование было решено воспользоваться возможностью проведения 5 замен по ходу одного матча. При этом максимальное количество футболистов, которых можно внести в заявку на игру, увеличится до 23. Минимальное число игроков в заявке — 13.

Перенос матчей

Стандартная процедура, которую зарегламентировали официально. В случае невозможности проведения матча по какой-либо причине, его переносят на другую дату. Но клубы Ла Лиги могут воспользоваться этой возможностью только один раз за сезон. Клубы Сегунды — два. После 30 тура возможности переноса матча не будет — клубу, который не сможет принять участие в игре, будет присуждено техническое поражение.

Закрытие трансферного окна: 5 октября

Серия А

5 замен в силе

«Серия А запросила использование пяти замен в новом сезоне. Поэтому сегодня могу сказать, что это будет продолжаться с самого начала кампании», — слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Плюс в Италии разработали гибкий план переноса игр. Теперь некоторые из них будут выносить на середину недели, также вечерние матчи должны стартовать не позднее 20:30.

Закрытие трансферного окна: 5 октября.

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Бундеслига

Сокращение зимней паузы

Последний тур чемпионата перед зимней паузой будет проведен 18—21 декабря. Возобновится сезон в Бундеслиге уже в первые выходные января. Все из-за ужатого календаря и позднего старта нового сезона. К слову, как и в Ла Лиге с Серией А, в Бундеслиге сохранится правило пяти замен.

Послабления в авторизации

В Бундеслиге действуют жесткие правила, позволяющие клубу заявиться на новый сезон чемпионата. Все клубы проходят обязательную авторизацию, в которой изучаются их финансовые показатели и стабильность. В связи с кризисом, Бундеслига смягчила правила и отложила вторую часть авторизации на 31 октября.

Закрытие трансферного окна: 5 октября.

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Лига 1

Перенос игр на воскресенье

Матчи Лиги 1 не игрались на протяжении почти полугода, зато французы первые возобновили сезон, а «ПСЖ» уже успел проиграть новичку чемпионата «Лансу». В новом сезоне Лиги 1 один матч будет проходить в пятницу, два в субботу, остальные — в воскресенье. Кроме того, сохранено право 5 замен.

Закрытие трансферного окна: 5 октября.

P. S. Сезон начинается без зрителей на трибунах, но к зиме лиги готовы рассмотреть изменения в случае улучшения международной обстановки.

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