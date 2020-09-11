«Шахтер» в добавленное время избежал поражения в матче восьмого тура КПЛ

Матч проходил в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершился со счетом 1:1.

Счет на 50-й минуте после розыгрыша стандарта забил белорусский игрок таразцев Валерий Каршакевич. Карагандинцы отыгрались на 90+2-й минуте усилиями Мухаммеда Усмана.

После этой игры «горняки» набрали 11 очков и поднялись с пятого места на четвертое. В свою очередь южане с девятой строчки вышли на восьмую, в их активе семь баллов.