«Шахтер» в добавленное время избежал поражения в матче восьмого тура КПЛ
«Шахтер» и «Тараз» сыграли вничью в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Шахтер» и «Тараз» сыграли вничью в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч проходил в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершился со счетом 1:1.
Счет на 50-й минуте после розыгрыша стандарта забил белорусский игрок таразцев Валерий Каршакевич. Карагандинцы отыгрались на 90+2-й минуте усилиями Мухаммеда Усмана.
После этой игры «горняки» набрали 11 очков и поднялись с пятого места на четвертое. В свою очередь южане с девятой строчки вышли на восьмую, в их активе семь баллов.
В девятом туре, 19 сентября, «Тараз» сыграет с Жетысу, который в матче восьмого тура победил «Окжетпес» (1:0), а 20-го числа «Шахтер» встретится с «Астаной».