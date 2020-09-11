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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» в добавленное время избежал поражения в матче восьмого тура КПЛ

«Шахтер» и «Тараз» сыграли вничью в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч проходил в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершился со счетом 1:1.

Счет на 50-й минуте после розыгрыша стандарта забил белорусский игрок таразцев Валерий Каршакевич. Карагандинцы отыгрались на 90+2-й минуте усилиями Мухаммеда Усмана.

После этой игры «горняки» набрали 11 очков и поднялись с пятого места на четвертое. В свою очередь южане с девятой строчки вышли на восьмую, в их активе семь баллов.

В девятом туре, 19 сентября, «Тараз» сыграет с  Жетысу, который в матче восьмого тура победил «Окжетпес» (1:0), а 20-го числа «Шахтер» встретится с «Астаной».

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