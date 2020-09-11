Бывший тренер «Спартака» Кононов решил покинуть «Ригу»

Источник: Спорт-Экспресс

В чемпионате страны рижане сохраняют лидерство, на два очка опережая РФШ, которому они уступили в последнем туре (0:2). Завтра им предстоит поединок с «Вентспилсом». В случае поражения «Рига» может оказаться на втором месте.

В еврокубках подопечные Кононова сыграли неудачно, уступив в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Маккаби» (0:2). В квалификации Лиги Европы «Рига» встретится с «Селтиком», и команда из столицы Латвии не считается фаворитом в этой паре.