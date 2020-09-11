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21:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

37-летний Яя Туре не хочет завершать карьеру и надеется поиграть в Италии

Яя Туре заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

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Источник: Спорт-Экспресс

37-летний ивуариец находится в статусе свободного агента после ухода из китайского «Циндао Хуанхай» в конце 2019 года. Ранее в СМИ появилась информация, что он предложил свои услуги новичку серии A «Специи».

— Моя карьера не будет длиться бесконечно, но я знаю, что у меня остались 1−2 сезона, — цитирует TMW Туре. — Я не понимал, как сильно скучаю по футболу. Мне не хватает энергии, атмосферы раздевалки, командного духа и чувства победы.

Сейчас я прохожу тренерские курсы, но у меня вся жизнь впереди в этой стихии. Если я закончу сейчас, когда я все еще в хорошей форме, я всегда буду об этом жалеть.

Я хочу поиграть в Италии, я никогда там не играл. Но, возможно, поеду во Францию или Англию, с которой меня связывают яркие воспоминания. Речь идет не о деньгах. Это о футболе. Я хочу играть, потому что знаю, что могу играть.

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