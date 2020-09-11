«Никуда я не ухожу». Кононов отреагировал на новости о «Риге»
Главный тренер «Риги» Олег Кононов опроверг информацию о возможном уходе из латвийской команды.
Главный тренер «Риги» Олег Кононов опроверг информацию о возможном уходе из латвийской команды.
Ранее стало известно, что 54-летний белорусский специалист покинул расположение команды
— Никуда я не ухожу, — заявил в интервью «СЭ» Кононов. — Еду домой на некоторое время по семейным обстоятельствам, после чего вернусь к своим обязанностям в «Риге». (Игорь Рабинер).
«Рига» лидирует в турнирной таблице чемпионата Латвии с 45 очками после 17 туров.