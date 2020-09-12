Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.09
Бордо
Лион
00
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эйбар
Сельта
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брауншвейгский «Айнтрахт» не пустил «Герту» в 1/16 финала Кубка Германии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Футболисты выступающего во второй бундеслиге брауншвейгского «Айнтрахта» обыграли берлинскую «Герту» в матче 1/32 финала Кубка Германии.

Наверх

Игра, прошедшая в пятницу в Брауншвейге, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:4.

В параллельном матче данной стадии «Майнц» разгромил клуб четвертого по силе дивизиона «Хавелсе» — 5:1.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
В Европе стартуют топ-чемпионаты. Там многое будет по-другому
Россиянка второй раз в карьере стала победительницей US Open
Третий бой Уайлдера и Фьюри получил дату и место
Федор Чудинов защитил золотой пояс WBA
СМИ: «Зенит» отказался от покупки футболиста сборной Хорватии
Кто возьмет титул в АПЛ? У «Ливерпуля» есть конкуренты
Тренер «Вест Бромвича» анонсировал переход экс-игрока «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь