Брауншвейгский «Айнтрахт» не пустил «Герту» в 1/16 финала Кубка Германии
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Футболисты выступающего во второй бундеслиге брауншвейгского «Айнтрахта» обыграли берлинскую «Герту» в матче 1/32 финала Кубка Германии.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Футболисты выступающего во второй бундеслиге брауншвейгского «Айнтрахта» обыграли берлинскую «Герту» в матче 1/32 финала Кубка Германии.
Игра, прошедшая в пятницу в Брауншвейге, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:4.
В параллельном матче данной стадии «Майнц» разгромил клуб четвертого по силе дивизиона «Хавелсе» — 5:1.