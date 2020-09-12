Лидеры футбольного чемпионата Беларуси матчи 23-го тура проведут дома

Лидеры турнира встречи проведут на своих полях. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют со «Смолевичами» (начало в 16.00), а в Солигорске «Шахтер» примет гостей из «Витебска» (начало в 18.00). Также сегодня состоится динамовское дерби, в котором минчане сойдутся на главной спортивной арене страны с брестскими одноклубниками (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Кроме того, дебютант высшей лиги брестский «Рух» примет у себя дома гродненский «Неман» (начало в 14.00).