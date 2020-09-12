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13:54 (мск), источник: БЕЛТА

Лидеры футбольного чемпионата Беларуси матчи 23-го тура проведут дома

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня пройдут очередные матчи 23-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лидеры турнира встречи проведут на своих полях. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют со «Смолевичами» (начало в 16.00), а в Солигорске «Шахтер» примет гостей из «Витебска» (начало в 18.00). Также сегодня состоится динамовское дерби, в котором минчане сойдутся на главной спортивной арене страны с брестскими одноклубниками (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Кроме того, дебютант высшей лиги брестский «Рух» примет у себя дома гродненский «Неман» (начало в 14.00).

Еще два поединка 23-го тура состоятся 13 сентября: «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь). Матч «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» перенесен на 30 сентября.

Белорусская Высшая Лига

Вчера в стартовом поединке футболисты «Минска» разгромили на своем поле «Городею» со счетом 3:0.

Футболисты «Минска» разгромили «Городею» в стартовом матче 23-го тура чемпионата БеларусиВ сегодняшнем поединке на поле столичного стадиона «Трактор» хозяева открыли счет на 7-й минуте после удара Владислава Насибуллина. Во второй половине встречи Роман Грибовский и Антон Шрамченко довели дело до разгрома — 3:0.

БАТЭ (Борисов)

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: «Шахтер» (Солигорск) — 43 очка (22 матча), БАТЭ (Борисов) — 43 (22), «Неман» (Гродно) — 38 (22), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Рух» (Брест) — 33 (22), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Минск» — 25 (21), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (23), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

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