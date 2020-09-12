«Астана» благодаря двум пенальти обыграла «Ордабасы» и сократила отставание от «Кайрата»
Футболисты «Астаны» одержали победу над шымкентским «Ордабасы» в седьмом туре казахстанской
Футболисты «Астаны» одержали победу над шымкентским «Ордабасы» в седьмом туре казахстанской
Встреча команд прошла на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 2:1.
Первый тайм прошел без голов, а в начале второго тайма «Астана» открыла счет. На 57-й минуте Рунар Мар Сигурьонссон реализовал пенальти. Спустя семь минут исландец оформил дубль, вновь забив с 11-метрового. Сигурьонссон с пятью мячами вышел на первое место в списке бомбардиров КПЛ.
На 70-й минуте «Ордабасы» один мяч отыграл. Отличился Жоао Пауло, для которого этот мяч стал четвертым в сезоне.
Благодаря этой победе «Астана» набрала 14 очков и вышла на второе место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидирующего «Кайрата». У «Ордабасы» осталось десять очков.