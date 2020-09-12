«Астана» благодаря двум пенальти обыграла «Ордабасы» и сократила отставание от «Кайрата»

Источник: Reuters

Встреча команд прошла на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 2:1.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Первый тайм прошел без голов, а в начале второго тайма «Астана» открыла счет. На 57-й минуте Рунар Мар Сигурьонссон реализовал пенальти. Спустя семь минут исландец оформил дубль, вновь забив с 11-метрового. Сигурьонссон с пятью мячами вышел на первое место в списке бомбардиров КПЛ.

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На 70-й минуте «Ордабасы» один мяч отыграл. Отличился Жоао Пауло, для которого этот мяч стал четвертым в сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UOjvzmFDMiU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.