«Астана» одержала первую победу после увольнения Билека
«Астана» одержала первую победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд
«Астана» одержала первую победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд
В рамках восьмого тура столичный клуб обыграл «Ордабасы» со счетом 2:1. Причем оба гола «Астана» забила с пенальти.
Напомним, в конце августа столичный клуб расторг контракт с чешским специалистом после вылета из Лиги чемпионов и поражения от «Тобола» (0:2). Обязанности главного тренера временно выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт.
Первый матч под руководством английского специалиста «Астана» свела вничью с «Таразом» (1:1) в рамках седьмого тура КПЛ.