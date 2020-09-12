Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Химки
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
20
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
15:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала первую победу после увольнения Билека

«Астана» одержала первую победу в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги после увольнения Михала Билека с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В рамках восьмого тура столичный клуб обыграл «Ордабасы» со счетом 2:1. Причем оба гола «Астана» забила с пенальти.

Напомним, в конце августа столичный клуб расторг контракт с чешским специалистом после вылета из Лиги чемпионов и поражения от «Тобола» (0:2). Обязанности главного тренера временно выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт.

Первый матч под руководством английского специалиста «Астана» свела вничью с «Таразом» (1:1) в рамках седьмого тура КПЛ.

"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом матче нового сезона АПЛ
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
«Локомотив» сделал финальное предложение по форварду «Порту»
В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Арсеналом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь