«Астана» одержала первую победу после увольнения Билека

В рамках восьмого тура столичный клуб обыграл «Ордабасы» со счетом 2:1. Причем оба гола «Астана» забила с пенальти.

Напомним, в конце августа столичный клуб расторг контракт с чешским специалистом после вылета из Лиги чемпионов и поражения от «Тобола» (0:2). Обязанности главного тренера временно выполняет исполнительный директор команды Пол Эшуорт.