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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не верю, что проблемы с физикой». Тренер «Астаны» о победе над «Ордабасы», Томасове на скамейке и ситуации с травмированными

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт прокомментировал победу над «Ордабасы» (2:1) в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу.

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— Конечно, я доволен результатом! «Ордабасы» — очень сильный соперник, в этом году мы играем с ними уже третий матч — два в чемпионате и один товарищеский, и каждый раз получается очень сложный поединок.

— Что удалось изменить за эту неделю, которая была в Вашем распоряжении перед игрой с «Ордабасы»?
— Понятно, что всем интересно, что внес новый тренер. Мы работали эту неделю, было очень тяжело, потому что у нас были игроки в сборной, Тигран вернулся только вчера, Пиерос на день раньше. Поэтому тяжело было сделать все, как я хотел. Думаю, что мы поработали процентов на 70 от того, что я хотел. Это можно сказать и по игре, до их гола, который вообще не вытекал из того, как складывался матч, команда показывала отличный футбол. После этого мы сели к своим воротам, я не верю, что проблемы с физикой, потому что все команды сейчас в одинаковой ситуации, связываю это с психологическими причинами. Думаю, что мы должны были сыграть в конце чуть умнее и продолжить контролировать игру, как делали первые 70 минут.

— Вы сегодня удивили всех составом, оставив Марина Томасова на скамейке. С чем связано Ваше решение?
— У нас есть большой выбор состава, все могут сыграть. Я как тренер должен наблюдать на тренировке, кто как работает. Исходя из их работы на тренировках и того, как они себя проявили в играх за сборную, я выбрал стартовый состав. Думаю, что на сегодняшний день я выбрал оптимальное сочетание. Я считаю, что если футболисты тренируются на 100 процентов, то будут также и играть на 100 процентов.

— Из-за травмы сегодня не могли помочь команде Антонио Рукавина и Жарко Томашевич. Как скоро они смогут играть?
— Тони начал тренироваться, но два дня назад получил травму. Думаю, что его восстановление займет месяц, может, чуть больше. Жарко ориентировочно дней через десять сможет играть.

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