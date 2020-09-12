«Тобол» обыграл новичка КПЛ и вышел на третье место
Костанайский «Тобол» одержал победу над петропавловским «Кызыл-Жар СК» в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» одержал победу над петропавловским «Кызыл-Жар СК» в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Григория Бабаяна забили по голу в каждом из таймов. На 35-й минуте отличился Дмитрий Мирошниченко, а после перерыва — Азат Нургалиев (49-я).
Благодаря этой победе «Тобол» набрал 13 очков и вышел на третье место, опережая «Кайсар» 913) по дополнительным показателям.
У «Кызыл-Жар СК» осталось семь баллов.