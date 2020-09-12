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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» обыграл новичка КПЛ и вышел на третье место

Костанайский «Тобол» одержал победу над петропавловским «Кызыл-Жар СК» в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Григория Бабаяна забили по голу в каждом из таймов. На 35-й минуте отличился Дмитрий Мирошниченко, а после перерыва — Азат Нургалиев (49-я).

Казахстанская Премьер-Лига

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 13 очков и вышел на третье место, опережая «Кайсар» 913) по дополнительным показателям.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Кызыл-Жар СК» осталось семь баллов.

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