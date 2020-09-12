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16:47 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовом матче сезона АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Фулхэм» в лондонском дерби в рамках первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 12 сентября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме голом отметился Алексанлр Ляказетт. Во второй половине игры точные удары на свой счет записали Габриэль и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Арсенал (Лондон)

В следующем туре «Арсенал» 19 сентября на своем поле примет «Вест Хэм». «Фулхэм» в тот же день на выезде встретится с «Лидсом».

Английская Премьер-Лига

«Фулхэм» — новичок АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в чемпионшипе. «Арсенал» по итогам минувшего чемпионата занял восьмое место в элите английского футбола.

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Фулхэм
0:3
Первый тайм: 0:1
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