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19:04 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ разгромил «Смолевичи» в матче футбольного чемпионата Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 23-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Один из лидеров борисовский БАТЭ принимал на своем поле «Смолевичи» и одержал победу с крупным счетом 5:2. У борисовчан по дублю оформили Максим Скавыш и Виллюм Виллюмсон, еще один мяч забил Яков Филипович.

Позже в Солигорске местный «Шахтер» встретится с футболистами «Витебска», а в динамовском дерби минчане примут на главной спортивной арене страны брестских одноклубников.

В первом сегодняшнем матче дебютант высшей лиги брестский «Рух» у себя дома уступил гродненскому «Неману» — 2:3.

Еще два поединка 23-го тура состоятся завтра: «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) -«Славия» (Мозырь). Матч «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» перенесен на 30 сентября.

Вчера в стартовом поединке футболисты «Минска» разгромили на своем поле «Городею» со счетом 3:0.

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: БАТЭ — 46 очков (23 матча), «Шахтер» — 43 (22), «Неман» — 41 (23), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (21), «Рух» — 33 (23), «Витебск» — 30 (22), «Динамо» (Брест) — 29 (20), «Минск» — 25 (21), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (23), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (21).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

БАТЭ
5:2
Первый тайм: 0:0
Смолевичи
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