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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Валенсия» попросила агента Черышева найти футболисту новый клуб

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев может покинуть испанскую «Валенсию», сообщает Cadena SER.

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Источник: AP 2020

По информации издания, руководство «Валенсии» обратилось к агенту 29-летнего россиянина с указанием подыскать Черышеву новый клуб.

Ранее СМИ сообщали, что хавбек получил выгодное с финансовой точки зрения предложение от «Краснодара», но ответил отказом. В понедельник Дмитрий Черышев, отец футболиста, сообщил РИА Новости, что его сын не ведет и не вел переговоров о переходе из «Валенсии».

Черышев в субботу вошел в список футболистов, которые вызваны для подготовки к матчу первого тура чемпионата Испании с «Леванте».

В сезоне-2019/20 Черышев провел за «летучих мышей» 31 матч во всех турнирах, забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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