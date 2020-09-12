СМИ: «Валенсия» попросила агента Черышева найти футболисту новый клуб
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев может покинуть испанскую «Валенсию», сообщает Cadena SER.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев может покинуть испанскую «Валенсию», сообщает Cadena SER.
По информации издания, руководство «Валенсии» обратилось к агенту 29-летнего россиянина с указанием подыскать Черышеву новый клуб.
Ранее СМИ сообщали, что хавбек получил выгодное с финансовой точки зрения предложение от «Краснодара», но ответил отказом. В понедельник Дмитрий Черышев, отец футболиста, сообщил РИА Новости, что его сын не ведет и не вел переговоров о переходе из «Валенсии».
Черышев в субботу вошел в список футболистов, которые вызваны для подготовки к матчу первого тура чемпионата Испании с «Леванте».
В сезоне-2019/20 Черышев провел за «летучих мышей» 31 матч во всех турнирах, забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.