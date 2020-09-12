СМИ: «Валенсия» попросила агента Черышева найти футболисту новый клуб

Источник: AP 2020

По информации издания, руководство «Валенсии» обратилось к агенту 29-летнего россиянина с указанием подыскать Черышеву новый клуб.

Ранее СМИ сообщали, что хавбек получил выгодное с финансовой точки зрения предложение от «Краснодара», но ответил отказом. В понедельник Дмитрий Черышев, отец футболиста, сообщил РИА Новости, что его сын не ведет и не вел переговоров о переходе из «Валенсии».

Черышев в субботу вошел в список футболистов, которые вызваны для подготовки к матчу первого тура чемпионата Испании с «Леванте».