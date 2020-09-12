Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Лидс
43
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Атлетик
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Эйбар
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Химки
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
20
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
19:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» на 92-й минуте вырвал волевую победу у «Кайсара» и оторвался от «Астаны»

Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над кызылординским «Кайсаром» в восьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и закончилась со счетом 2:1. При этом после первого тайма хозяева уступали.

Первыми счет в матче открыли гости. На 44-й минуте нападающий Элгуджа Лобжанидзе вывел «Кайсар» вперед.

«Кайрат» сумел отыграться в середине второго тайма. Отличился вышедший на замену Айбол Абикен.

Победу «Кайрату» на 92-й минуте принес Адеринсола Эсеола, забивший свой первый гол в новом сезоне.

После этой игры «Кайрат» набрал 21 балл и упрочил лидерство. В активе «Кайсара» осталось 13 очков.

Ранее в других матчах тура «Астана» обыграла «Ордабасы» (2:1), а «Тобол» переиграл «Кызыл-Жар СК».

Хет-трик Салаха помог "Ливерпулю" начать защиту титула чемпиона АПЛ с победы
Нобоа pабил пятый гол в сезоне и затащил «Сочи» на первое место
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
Новое предматчевое шоу СКА вошло в историю хоккея
СМИ: «Валенсия» больше не нуждается в услугах россиянина
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Спартак» представил видео про куклы к дерби с ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь