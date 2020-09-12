«Кайрат» на 92-й минуте вырвал волевую победу у «Кайсара» и оторвался от «Астаны»
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над кызылординским «Кайсаром» в восьмом туре казахстанской
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над кызылординским «Кайсаром» в восьмом туре казахстанской
Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и закончилась со счетом 2:1. При этом после первого тайма хозяева уступали.
Первыми счет в матче открыли гости. На 44-й минуте нападающий Элгуджа Лобжанидзе вывел «Кайсар» вперед.
«Кайрат» сумел отыграться в середине второго тайма. Отличился вышедший на замену Айбол Абикен.
Победу «Кайрату» на 92-й минуте принес Адеринсола Эсеола, забивший свой первый гол в новом сезоне.
После этой игры «Кайрат» набрал 21 балл и упрочил лидерство. В активе «Кайсара» осталось 13 очков.
Ранее в других матчах тура «Астана» обыграла «Ордабасы» (2:1), а «Тобол» переиграл «Кызыл-Жар СК».