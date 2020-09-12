«Эйбар» и «Сельта» сыграли вничью в 1-м матче чемпионата Испании

Встреча, открывшая новый сезон, прошла в субботу на поле «Эйбара» и завершилась со счетом 0:0. Хозяева завершали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удален сенегальский полузащитник «Эйбара» Папакули Диоп.