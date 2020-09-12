Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Лидс
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Атлетик
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Эйбар
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Химки
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
20
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эйбар» и «Сельта» сыграли вничью в 1-м матче чемпионата Испании

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Футболисты «Эйбара» и «Сельты» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, открывшая новый сезон, прошла в субботу на поле «Эйбара» и завершилась со счетом 0:0. Хозяева завершали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удален сенегальский полузащитник «Эйбара» Папакули Диоп.

Эйбар
0:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
Новое предматчевое шоу СКА вошло в историю хоккея
СМИ: «Валенсия» больше не нуждается в услугах россиянина
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Спартак» представил видео про куклы к дерби с ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь