«Эйбар» и «Сельта» сыграли вничью в 1-м матче чемпионата Испании
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Футболисты «Эйбара» и «Сельты» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Футболисты «Эйбара» и «Сельты» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Встреча, открывшая новый сезон, прошла в субботу на поле «Эйбара» и завершилась со счетом 0:0. Хозяева завершали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удален сенегальский полузащитник «Эйбара» Папакули Диоп.