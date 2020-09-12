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22:41 (мск), источник: Sport24

Суперматч на «Энфилде»! Новичок АПЛ трижды догонял «Ливерпуль», но Салах вырвал победу в концовке

Крутой дебют «Лидса».

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Новый сезон в АПЛ только стартовал, но в Англии уже огонь. В первом туре «Ливерпуль» напоролся на сумасшедший «Лидс» Марсело Бьелсы и едва не потерял очки. На двоих команды организовали 7 мячей: новичок Премьер-лиги трижды сравнивал счет, и лишь Салах сумел вырвать для чемпиона АПЛ победу.

Если вы смотрели хотя бы пять матчей «Ливерпуля» в прошлом сезоне, то наверняка без проблем смогли угадать стартовый состав еще до его объявления. Та же схема «4−3−3», те же герои. Даже единственный летний новичок команды Костас Цимикас остался вне заявки.

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Марсело Бьелса, который только вчера официально продлил контракт с клубом, оказался приветливее к новичкам, чем Юрген Клопп. В старте «Лидса» появились вингер Элдер Кошта, центральный защитник Робин Кох и голкипер Иллан Меслье. Тем не менее самое дорогое приобретение клуба осталось на скамейке. Вместо Родриго, за которого «Лидс» заплатил 30 млн евро, в центре нападения с первой минуты действовал Патрик Бэмфорд.

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На новичка АПЛ «Ливерпуль» набросился сразу же после свистка о начале матче. Хозяева разорвали полузащиту «Лидса» и заработали пенальти — мяч после удара Салаха нашел руку Коха. С точки египтянин пробил прямо по центру ворот и открыл счет.

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Гол Салаха оказался лишь скромным разогревом перед настоящим сумасшествием на «Энфилде». В первом тайме команды взяли какой-то невероятный даже по собственным меркам темп. Забыв о позиционном нападении, они душили друг друга прессингом, раз за разом убегали в контратаки, часто ошибались и очень много забивали. За следующие полчаса после гола Салаха команды заколотили аж 4 мяча.

Чтобы сравнять счет, Харрисон из «Лидса» сотворил шедевр. Английский полузащитник получил крутую диагональ от Филлипса, накрутил Гомеса и Александра-Арнольда и покатил мяч в ближний угол.

В первом тайме Вирджил ван Дейк предпринял попытку стать самым плодотворным на голы футболистом. Защитник не только вколотил мяч в ворота «Лидса» вместе с голкипером после удара головой, но и привез второй гол в ворота «Ливерпуля». Голландец самонадеянно и небрежно скинул мяч партнеру по команде, за что тут же его наказал Бэмфорд. Двумя касаниями англичанин сравнял счет и спровоцировал на лице ван Дейка недовольную гримасу.

Результативная ошибка голландца стала второй за последние четыре матча в АПЛ. При этом за предыдущие 154 матча в Премьер-лиге ван Дайк организовал лишь один привоз.

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Отдуваться за ошибку защитника пришлось Салаху. После отскока в чужой штрафной нападающий здорово подстроился под мяч и вколотил его в ближнюю «девятку».

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В начале второго тайма команда Бьелсы неожиданно преобразилась. «Лидс» забрал мяч под контроль (с 45-й по 65-ю минуту владение гостей достигало 62%), стал чаще пытаться действовать позиционно, но при этом не отказался от прессинга и контратак. В результате в одном из таких контрвыпадов гостям удалось сравнять счет. Элдер Кошта разрезал оборону хозяев отличной передачей, а ворвавшийся в свободную зону Матеуш Клих послал мяч в дальний угол.

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Казалось бы, близится сенсация на «Энфилде». Но в оставшееся время встречи чемпион АПЛ проснулся и задавил «Лидс» атаками. Дрогнул самый дорогой новичок в команде Бьелсы. После выхода на замену Родриго едва ли не первым касанием сбил в своей штрафной Фабиньо. Арбитр указал на точку, а Салах во второй раз переиграл голкипера Меслье.

Финальный свисток зафиксировал «4:3» на табло и почти четырехкратный перевес по количеству ударов в пользу «Ливерпуля» (22 против шести). Однако те, кто наблюдал за встречей, наверняка согласятся, что «Лидс» играл ничуть не хуже чемпиона АПЛ. Если команда Бьелсы и дальше продолжит так жечь, то, скорее всего, не только останется в Премьер-лиге, но и поборется за место в десятке.

Ливерпуль
4:3
Первый тайм: 3:2
Лидс
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