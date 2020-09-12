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12 сентября, источник: Чемпионат.com

АЕК Карреры проиграл «Олимпиакосу» в финале Кубка Греции

В финальном матче Кубка Греции сезона-2019/2020 встретились «Олимпиакос» и АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Пантессалико» (Волос) и завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит 23-летним нападающим Лазаром Ранджеловичем на 9-й минуте. Таким образом, «Олимпиакос» в 28-й раз в своей истории выиграл Кубок Греции.

В минувшем сезоне чемпионата Греции АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Чемпионом стал «Олимпиакос» (91), второе место занял ПАОК (73).

Напомним, под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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