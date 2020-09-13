«Осасуна» стартовала в чемпионате Испании с выездной победы над «Кадисом»

Игра в Кадисе завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Адриан Лопес (10-я минута) и Рубен Гарсия (79).

Следующий матч в чемпионате «Осасуна» проведет 18 сентября на выезде против «Хетафе», «Кадис» 20 сентября сыграет в гостях с «Уэской».