«Осасуна» стартовала в чемпионате Испании с выездной победы над «Кадисом»
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболисты «Осасуны» на выезде нанесли поражение «Кадису» в матче первого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболисты «Осасуны» на выезде нанесли поражение «Кадису» в матче первого тура чемпионата Испании.
Игра в Кадисе завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Адриан Лопес (10-я минута) и Рубен Гарсия (79).
Следующий матч в чемпионате «Осасуна» проведет 18 сентября на выезде против «Хетафе», «Кадис» 20 сентября сыграет в гостях с «Уэской».