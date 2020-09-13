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00:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Осасуна» стартовала в чемпионате Испании с выездной победы над «Кадисом»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболисты «Осасуны» на выезде нанесли поражение «Кадису» в матче первого тура чемпионата Испании.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Кадисе завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Адриан Лопес (10-я минута) и Рубен Гарсия (79).

Следующий матч в чемпионате «Осасуна» проведет 18 сентября на выезде против «Хетафе», «Кадис» 20 сентября сыграет в гостях с «Уэской».

Кадис
0:2
Первый тайм: 0:1
Осасуна
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