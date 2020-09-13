«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала» Бельерина
«Барселона» нацелилась на защитника лондонского «Арсенала» и сборной Испании Эктора Бельерина.
«Барселона» нацелилась на защитника лондонского «Арсенала» и сборной Испании Эктора Бельерина.
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб хочет взять в аренду 25-летнего футболиста «канониров» после того, как им удастся продать Нелсона Семеду.
Также не исключен полноценный трансфер Бельерина в стан
Напомним, что в прошедшем сезоне Английской