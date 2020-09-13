«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала» Бельерина

Источник: AP 2020

Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, каталонский клуб хочет взять в аренду 25-летнего футболиста «канониров» после того, как им удастся продать Нелсона Семеду.

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Также не исключен полноценный трансфер Бельерина в стан сине-гранатовых.

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