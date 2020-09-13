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12:00 (мск), источник: Газета.Ру

«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала» Бельерина

«Барселона» нацелилась на защитника лондонского «Арсенала» и сборной Испании Эктора Бельерина.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, каталонский клуб хочет взять в аренду 25-летнего футболиста «канониров» после того, как им удастся продать Нелсона Семеду.

Барселона (Барселона)

Также не исключен полноценный трансфер Бельерина в стан сине-гранатовых.

Арсенал (Лондон)

Напомним, что в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) воспитанник «Барселоны» провел 15 матчей и забил один гол.

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