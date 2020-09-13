«Сумасшедший менталитет». Шпилевский о словах игрокам в перерыве и волевой победе над «Кайсаром»

«Не скажу, что была плохая игра. В первом тайме нам не хватило скорости при владении мячом, но были моменты. Ребятам в перерыве сказал, что верю в них, не было никаких эмоций, повышения голоса. Наоборот, была позитивная энергия, я их успокоил. Они сами, наверное, удивились, почему я так спокойно это воспринял. Все потому, что я уверен в этой команде, у нее существует сумасшедший менталитет, характер и сердце. У нас было очень много шансов, но наша индивидуальная ошибка привела к голу. Но мы единый коллектив, команда. Я сказал ребятам, что уверен в победе. Они просто заслужили это, так как команда работает последние восемь-девять месяцев, было бы очень несправедливо проиграть этот матч. Теперь двигаемся дальше, нужно быстро восстановиться, в четверг нас ждет непростой матч, к которому мы долго готовились. Теперь нужно направить все эмоции и энергию туда. Айбол, Гафур и Нуралы сыграли два матча по 90 минут в сборной. Мы дали им отдохнуть. Я хотел в этой игре свежести на поле, динамику. Не хотел менять тех ребят, которые с нами оставались в период перерыва на сборные, поскольку наигрывали определенные связки. Мы разговаривали с Гафуром, и я знал, что если он выйдет на 15−20 минут, сможет помочь команде. К счастью, так и получилось», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.