«Сумасшедший менталитет». Шпилевский о словах игрокам в перерыве и волевой победе над «Кайсаром»
Следующую игру алматинцы проведут 20-го числа.
Следующую игру алматинцы проведут 20-го числа.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал победу «желто-черных» в матче против «Кайсара»:
«Не скажу, что была плохая игра. В первом тайме нам не хватило скорости при владении мячом, но были моменты. Ребятам в перерыве сказал, что верю в них, не было никаких эмоций, повышения голоса. Наоборот, была позитивная энергия, я их успокоил. Они сами, наверное, удивились, почему я так спокойно это воспринял. Все потому, что я уверен в этой команде, у нее существует сумасшедший менталитет, характер и сердце. У нас было очень много шансов, но наша индивидуальная ошибка привела к голу. Но мы единый коллектив, команда. Я сказал ребятам, что уверен в победе. Они просто заслужили это, так как команда работает последние
Матч восьмого тура «Кайрат» — «Кайсар» завершился победой алматинского клуба — 2:1. В следующем туре, 20 сентября, подопечные Шпилевского сыграют с «Кызыл-Жар СК», а «Кайсар» встретится с «Ордабасы».