«Этот гол посвящаю нашему другу и одноклубнику». Форвард «Кайрата» высказался о матче восьмого тура КПЛ

«Я очень рад вернуться в дело и помочь команде заработать важнейшие три очка. Игра была тяжелая, пропустили мяч и долго входили в игру. Такие сложные матчи бывают, но на то мы и “Кайрат”, чтобы вытаскивать любой матч. Во втором тайме мы полностью доминировали, они играли только на контратаках. Нам удалось реализовать все свои моменты и победить. К сожалению, к нам на днях пришла грустная весть: наш друг и одноклубник Адам Адахаджиев потерял близкого человека — своего дедушку. Поэтому этот гол я хочу посвятить ему», — приводит слова форварда пресс-служба клуба.