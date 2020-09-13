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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Этот гол посвящаю нашему другу и одноклубнику». Форвард «Кайрата» высказался о матче восьмого тура КПЛ

Он отличился на 92-й минуте.

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Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола поделился своими впечатлениями от непростой победы над «Кайсаром» в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу.

Кайрат (Алма-Ата)

«Я очень рад вернуться в дело и помочь команде заработать важнейшие три очка. Игра была тяжелая, пропустили мяч и долго входили в игру. Такие сложные матчи бывают, но на то мы и “Кайрат”, чтобы вытаскивать любой матч. Во втором тайме мы полностью доминировали, они играли только на контратаках. Нам удалось реализовать все свои моменты и победить. К сожалению, к нам на днях пришла грустная весть: наш друг и одноклубник Адам Адахаджиев потерял близкого человека — своего дедушку. Поэтому этот гол я хочу посвятить ему», — приводит слова форварда пресс-служба клуба.

Казахстанская Премьер-Лига

Эсеола вышел на замену на 68-й минуте вместо Абата Аймбетова. Гол Адеринсолы на 92-й минуте помог «Кайрату» набрать волевые три очка.

В следующем туре, 20 сентября, «Кайрат» сыграет с «Кызыл-Жар СК», а «Кайсар» встретится с «Ордабасы».

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