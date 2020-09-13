«Этот гол посвящаю нашему другу и одноклубнику». Форвард «Кайрата» высказался о матче восьмого тура КПЛ
Он отличился на 92-й минуте.
Он отличился на 92-й минуте.
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола поделился своими впечатлениями от непростой победы над «Кайсаром» в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу.
«Я очень рад вернуться в дело и помочь команде заработать важнейшие три очка. Игра была тяжелая, пропустили мяч и долго входили в игру. Такие сложные матчи бывают, но на то мы и “Кайрат”, чтобы вытаскивать любой матч. Во втором тайме мы полностью доминировали, они играли только на контратаках. Нам удалось реализовать все свои моменты и победить. К сожалению, к нам на днях пришла грустная весть: наш друг и одноклубник Адам Адахаджиев потерял близкого человека — своего дедушку. Поэтому этот гол я хочу посвятить ему», — приводит слова форварда
Эсеола вышел на замену на 68-й минуте вместо Абата Аймбетова. Гол Адеринсолы на 92-й минуте помог «Кайрату» набрать волевые три очка.
В следующем туре, 20 сентября, «Кайрат» сыграет с «Кызыл-Жар СК», а «Кайсар» встретится с «Ордабасы».