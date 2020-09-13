Соперник «Астаны» одержал волевую победу перед матчем в Лиге Европы

Футбольный клуб «Будучность», которому предстоит встретиться с «Астаной» на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, переиграл на своем поле «Титоград» в четвертом туре чемпионата Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Встреча в Подгорице завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первыми успеха добились гости на 20-й минуте усилиями Ивана Нововича. После перерыва игроки «Будучности» не только отыгрались, но и вырвали победу. Дубль оформил Драшко Божович, отличившийся на 50-й (с пенальти) и 57-й минутах. А точку в матче на 74-й минуте поставил Василие Терзич.

После этой игры команда «Будучность» с шестью очками расположилась на четвертом месте из десяти, тогда как «Титоград» с отставанием на пять баллов остался в подвале турнирной таблицы.

Матч «Астана» — «Будучность» пройдет 17 сентября в Алматы на Центральном стадионе.