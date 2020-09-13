Брестское «Динамо» победило минских одноклубников в матче чемпионата Беларуси

После первого тайма матча на поле столичного стадиона «Динамо» хозяева выигрывали 1:0, а во второй половине встречи брестчане перехватили инициативу и в итоге победили с результатом 4:2.

Лидеры первенства добились крупных викторий. Борисовский БАТЭ на своем поле разгромил «Смолевичи» — 5:2, а в Солигорске местный «Шахтер» не оставил шансов на успех футболистам «Витебска» — 5:0.

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Результаты других встреч: «Рух» (Брест) — «Неман» (Гродно) — 2:3, «Минск» — «Городея» — 3:0.

Еще два поединка 23-го тура состоятся сегодня: «Белшина» (Бобруйск) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) -«Славия» (Мозырь). Матч «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» перенесен на 30 сентября.

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Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: БАТЭ — 46 очков (23 матча), «Шахтер» — 46 (23), «Неман» — 41 (23), «Ислочь» (Минский район) — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 34 (22), «Динамо» (Минск) — 33 (22), «Рух» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 32 (21), «Витебск» — 30 (23), «Минск» — 25 (21), «Славия» (Мозырь) — 24 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Городея» — 20 (23), «Белшина» (Бобруйск) — 19 (22), «Смолевичи» — 14 (21).